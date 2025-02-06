Кремль: движений в контактах России и США нет
Новостей о контактах Москвы и Вашингтона на данный момент нет, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Мне нечего добавить к тому, что я сказал вчера», – заявил Песков.
В ходе брифинга 5 февраля Песков рассказал о контактах с администрацией президента США Дональда Трампа по линии отдельных ведомств. Он заявил, что в последнее время контакты интенсифицировались, но деталей не сообщил.
20 января Трамп вступил на пост президента США. Он неоднократно говорил, что рассчитывает на скорейшее завершение конфликта России и Украины и намерен содействовать в его разрешении. 21 января американский лидер заявил, что открыт для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в любое подходящее время, допустив при этом введение новых санкций против России.
Путин на совещании с членами Совета безопасности поздравил Трампа с инаугурацией и указал, что российская сторона никогда не отвергала диалога с американскими властями и всегда была готова поддерживать сотрудничество. 24 января президент России выразил готовность к переговорам по урегулированию на Украине.
3 февраля Трамп сообщил, что у американских властей запланированы контакты с Россией и Украиной. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным, если не будет иных вариантов.