Венгрия нашла решение по оплате российских энергоносителей
Венгерские власти нашли решение по оплате за российский газ и нефть на фоне американских санкций против Газпромбанка. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Мы нашли решение, это техническая проблема, мы всегда можем найти решение. Меня больше беспокоит то, что такие вещи вообще не должны происходить в международной политике», – сказал Сийярто в интервью «РИА Новости».
Министр не стал раскрывать новый механизм оплаты энергоносителей, но пояснил, что решение нашли «с помощью российских коллег».
Кроме того, Сийярто охарактеризовал санкции как разочаровывающий шаг со стороны бывшей администрации США, подчеркнув, что те осознавали, что ограничения могут негативно сказаться на их некоторых союзниках.
11 февраля Сийярто рассказал, что Украина обязалась не атаковать инфраструктуру «Турецкого потока» в рамках гарантий, полученных Венгрией от Еврокомиссии. Также не должны сокращаться поставки нефти через украинскую территорию.