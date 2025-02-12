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Россия и Судан достигли взаимопонимания по соглашению о создании базы ВМФ

Ведомости

Министр иностранных дел Судана Али Юсеф Шариф по итогам переговоров в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о достижении взаимопонимания по соглашению о создании в республике базы Военно-морского флота (ВМФ) РФ, передает ТАСС.

«Мы достигли по этому вопросу взаимопонимания. <…>. Мне нечего добавить. Мы согласились, договорились обо всем», – сказал глава МИД Судана.

Соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Суданом было подписано в мае 2019 г. после того, как в апреле того года военными был свергнут президент Омар аль-Башир. Договоренность о создании российского пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ на Красном море было заключено уже с временным военным правительством в 2020 г. Но это соглашение так и не было ратифицировано.

В проекте документа говорилось, что нахождение в Судане российского ПМТО «отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств». Предполагалось, что максимальная численность военнослужащих в пункте не будет превышать 300 человек, а одновременно в нем сможет находиться не более четырех российских военных кораблей.

В апреле 2021 г. телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник сообщил, что Судан приостановил действие соглашения с Россией о создании морской базы. В июне того же года начальник штаба вооруженных сил страны Мухаммед Усман аль-Хусейн заявил, что Судан намерен пересмотреть договоренности, исходя из национальных интересов.

«РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало в сентябре 2021 г., что власти Судана предложили изменить соглашение о создании ПМТО. В частности, республика намерена получить от Москвы «экономическую помощь при условии аренды в течение пяти лет с возможностью подписания соглашения на 25 лет», писало агентство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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