Россия и Судан достигли взаимопонимания по соглашению о создании базы ВМФ
Министр иностранных дел Судана Али Юсеф Шариф по итогам переговоров в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о достижении взаимопонимания по соглашению о создании в республике базы Военно-морского флота (ВМФ) РФ, передает ТАСС.
«Мы достигли по этому вопросу взаимопонимания. <…>. Мне нечего добавить. Мы согласились, договорились обо всем», – сказал глава МИД Судана.
Соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Суданом было подписано в мае 2019 г. после того, как в апреле того года военными был свергнут президент Омар аль-Башир. Договоренность о создании российского пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ на Красном море было заключено уже с временным военным правительством в 2020 г. Но это соглашение так и не было ратифицировано.
В проекте документа говорилось, что нахождение в Судане российского ПМТО «отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств». Предполагалось, что максимальная численность военнослужащих в пункте не будет превышать 300 человек, а одновременно в нем сможет находиться не более четырех российских военных кораблей.
В апреле 2021 г. телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник сообщил, что Судан приостановил действие соглашения с Россией о создании морской базы. В июне того же года начальник штаба вооруженных сил страны Мухаммед Усман аль-Хусейн заявил, что Судан намерен пересмотреть договоренности, исходя из национальных интересов.
«РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало в сентябре 2021 г., что власти Судана предложили изменить соглашение о создании ПМТО. В частности, республика намерена получить от Москвы «экономическую помощь при условии аренды в течение пяти лет с возможностью подписания соглашения на 25 лет», писало агентство.