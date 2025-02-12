Россия и Судан достигли взаимопонимания по соглашению о создании базы ВМФ

Соглашение о военном сотрудничестве между Россией и Суданом было подписано в мае 2019 г. после того, как в апреле того года военными был свергнут президент Омар аль-Башир. Договоренность о создании российского пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ на Красном море было заключено уже с временным военным правительством в 2020 г. Но это соглашение так и не было ратифицировано.