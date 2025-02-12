Сенат утвердил Тулси Габбард на пост главы национальной разведки США
Сенат США утвердил Тулси Габбард на посту главы национальной разведки, сообщает CBS. 52 сенатора проголосовали за кандидатуру Габбард, 48 – против.
Как отмечает CBS, вероятность утверждения Габбард на посту была маловероятной. Она столкнулась с критикой за свою встречу с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом в 2017 г., за комментарии о конфликте между Россией и Украиной и за поддержку идеи помилования экс-информатора агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена.
31 января Сноуден выразил поддержку Тулси Габбард в качестве кандидатуры на пост главы национальной разведки.
Как писал «Интерфакс», на протяжении многих лет Габбард поддерживала Сноудена, говоря, что он поступил правильно, раскрыв информацию о деятельности американских спецслужб, поскольку это было необходимо для общества.
В 2024 г. Габбард официально стала членом Республиканской партии, хотя она была одним из критиков Трампа в его первый президентский срок.