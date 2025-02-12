Сенат утвердил Тулси Габбард на пост главы национальной разведки США

Как отмечает CBS, вероятность утверждения Габбард на посту была маловероятной. Она столкнулась с критикой за свою встречу с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом в 2017 г., за комментарии о конфликте между Россией и Украиной и за поддержку идеи помилования экс-информатора агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена.