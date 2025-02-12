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Сенат утвердил Тулси Габбард на пост главы национальной разведки США

Ведомости

Сенат США утвердил Тулси Габбард на посту главы национальной разведки, сообщает CBS. 52 сенатора проголосовали за кандидатуру Габбард, 48 – против.

Как отмечает CBS, вероятность утверждения Габбард на посту была маловероятной. Она столкнулась с критикой за свою встречу с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом в 2017 г., за комментарии о конфликте между Россией и Украиной и за поддержку идеи помилования экс-информатора агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена.

31 января Сноуден выразил поддержку Тулси Габбард в качестве кандидатуры на пост главы национальной разведки.

Как писал «Интерфакс», на протяжении многих лет Габбард поддерживала Сноудена, говоря, что он поступил правильно, раскрыв информацию о деятельности американских спецслужб, поскольку это было необходимо для общества.

В 2024 г. Габбард официально стала членом Республиканской партии, хотя она была одним из критиков Трампа в его первый президентский срок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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