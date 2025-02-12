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«Дни Эрмитажа» в Сербии перенесены на фоне протестов в стране

Ведомости

Проведение культурного российского проекта «Газпром нефти» и Государственного Эрмитажа «Дни Эрмитажа» в Белграде перенесено на неопределенный срок. Причиной стала забастовка сербских театров, рассказал источник «Ведомостей».

По его словам, это стало главной причиной, подтолкнувшей организаторов к переносу мероприятия.

«Дни эрмитажа» должны были состояться с 18 по 23 февраля 2025 г. в Белграде. В рамках программы были запланированы выставка «Петр Великий и Балканы», рассказывающая о взаимоотношениях сербского и русского народов во время правления Петра Великого, и гала-концерты российских звезд оперы и балета на сцене Национального театра в Белграде – Светланы Захаровой, Хиблы Герзмава, Ильдара Абдразакова, Василисы Бержанской и других солистов Мариинского и Большого театров из России. «Дни эрмитажа» проводятся в Сербии с 2023 г.

Организаторы объявили, что мероприятие переносится по независящим от них обстоятельствам. Новая дата будет определена позднее.

Ранее СМИ писали, что актеры белградских театров начали семидневную забастовку, в том числе коллектив Национального театра страны и Союз артистов балета. Таким образом творческие коллективы выражают солидарность с протестующими студентами, они требуют от властей наказания виновных в трагедии в сербском Нови-Саде, а также увеличения бюджета на культуру.

При этом некоторые коллективы продолжают давать спектакли в эти дни.

10 января американский минфин ввел санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», меры затронули и зарубежные структуры, в том числе сербскую NIS. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен призвал свести к нулю долю России в NIS. 4 февраля NIS направила в минфин США запрос о 90-дневной отсрочке санкций, введение которых ожидалось 25 февраля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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