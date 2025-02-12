«Дни Эрмитажа» в Сербии перенесены на фоне протестов в стране

«Дни эрмитажа» должны были состояться с 18 по 23 февраля 2025 г. в Белграде. В рамках программы были запланированы выставка «Петр Великий и Балканы», рассказывающая о взаимоотношениях сербского и русского народов во время правления Петра Великого, и гала-концерты российских звезд оперы и балета на сцене Национального театра в Белграде – Светланы Захаровой, Хиблы Герзмава, Ильдара Абдразакова, Василисы Бержанской и других солистов Мариинского и Большого театров из России. «Дни эрмитажа» проводятся в Сербии с 2023 г.