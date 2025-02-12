«Дни Эрмитажа» в Сербии перенесены на фоне протестов в стране
Проведение культурного российского проекта «Газпром нефти» и Государственного Эрмитажа «Дни Эрмитажа» в Белграде перенесено на неопределенный срок. Причиной стала забастовка сербских театров, рассказал источник «Ведомостей».
По его словам, это стало главной причиной, подтолкнувшей организаторов к переносу мероприятия.
«Дни эрмитажа» должны были состояться с 18 по 23 февраля 2025 г. в Белграде. В рамках программы были запланированы выставка «Петр Великий и Балканы», рассказывающая о взаимоотношениях сербского и русского народов во время правления Петра Великого, и гала-концерты российских звезд оперы и балета на сцене Национального театра в Белграде – Светланы Захаровой, Хиблы Герзмава, Ильдара Абдразакова, Василисы Бержанской и других солистов Мариинского и Большого театров из России. «Дни эрмитажа» проводятся в Сербии с 2023 г.
Организаторы объявили, что мероприятие переносится по независящим от них обстоятельствам. Новая дата будет определена позднее.
Ранее СМИ писали, что актеры белградских театров начали семидневную забастовку, в том числе коллектив Национального театра страны и Союз артистов балета. Таким образом творческие коллективы выражают солидарность с протестующими студентами, они требуют от властей наказания виновных в трагедии в сербском Нови-Саде, а также увеличения бюджета на культуру.
При этом некоторые коллективы продолжают давать спектакли в эти дни.
10 января американский минфин ввел санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», меры затронули и зарубежные структуры, в том числе сербскую NIS. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен призвал свести к нулю долю России в NIS. 4 февраля NIS направила в минфин США запрос о 90-дневной отсрочке санкций, введение которых ожидалось 25 февраля.