МИД КНР: Китай продолжит закупать российский газ

Министр также отметил, что Китай приветствует все усилия, которые прилагаются для решения российско-украинского конфликта. По словам Ван И, все стороны должны в подходящее время участвовать в мирных переговорах по Украине. Министр также отметил, что достижение понимания США и России благоприятно для решения конфликта.