МИД КНР: Китай продолжит закупать российский газ
Министр иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) Ван И в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Китай продолжит закупать российский газ. Трансляция ведется на сайте мероприятия.
Ван И рассказал, что Китай закупает газ у России в интересах своего народа и считает бесполезными санкции, препятствующие этим поставкам. По его словам, если Китай перестанет закупать газ у России, то никакая другая страна не предоставит стране его необходимое количество.
Позиция Китая заключается в том, что все разногласия должны решаться политическим путем, потому что санкции не способны полностью разрешить проблему.
Министр также отметил, что Китай приветствует все усилия, которые прилагаются для решения российско-украинского конфликта. По словам Ван И, все стороны должны в подходящее время участвовать в мирных переговорах по Украине. Министр также отметил, что достижение понимания США и России благоприятно для решения конфликта.
12 февраля состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Первая с 2020 г. беседа президентов России и США длилась почти полтора часа. Стороны обсуждали вопросы, связанные с обменом российских и американских граждан, урегулированием конфликта на Украине, а также возможность личной встречи.