Госдума 18 февраля рассмотрит ратификацию договора с Белоруссией о безопасности

5 февраля президент РФ Владимир Путин внес законопроект в Госдуму. Сам договор о взаимных гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией был подписан в декабре 2024 г. в Минске. Согласно документу, государства-участники будут рассматривать вооруженное нападение на члена Союзного государства как агрессию против всего объединения. Кроме того, Россия и Белоруссия имеют право использовать российское ядерное оружие, если одна из стран-участниц подвергнется нападению с применением обычного вооружения, которое будет представлять угрозу суверенитету или территориальной целостности государств.