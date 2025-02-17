Госдума 18 февраля рассмотрит ратификацию договора с Белоруссией о безопасности
Депутаты Госдумы на пленарном заседании 18 февраля рассмотрят ратификацию договора с Белоруссией о гарантиях безопасности. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам заседания совета Думы.
«Задача депутатов - реализовывать решения, принятые на уровне глав Союзного государства. В условиях современных вызовов вопросы обеспечения безопасности в рамках общего оборонного пространства приобретают ключевое значение», – подчеркнул Володин.
По его словам, целью является защита российских и белорусских граждан, а также территории стран от угроз и провокаций в первую очередь со стороны приграничных стран Евросоюза.
5 февраля президент РФ Владимир Путин внес законопроект в Госдуму. Сам договор о взаимных гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией был подписан в декабре 2024 г. в Минске. Согласно документу, государства-участники будут рассматривать вооруженное нападение на члена Союзного государства как агрессию против всего объединения. Кроме того, Россия и Белоруссия имеют право использовать российское ядерное оружие, если одна из стран-участниц подвергнется нападению с применением обычного вооружения, которое будет представлять угрозу суверенитету или территориальной целостности государств.