Ван И: Китай выступает за политическое урегулирование конфликта на Украине
Китай выступает за политическое урегулирование конфликта на Украине и содействует мирным переговорам, заявил глава МИД КНР Ван И.
«Китай поддерживает все усилия, способствующие мирным переговорам, и мы будем продолжать следовать четырем пунктам, которые выдвинул председатель Си Цзиньпин, и работать со всеми странами, особенно со странами Юга, чтобы услышать больше объективных, сбалансированных и рациональных мнений для достижения консенсуса в вопросе прекращения конфликта и прокладывания пути к миру», – сказал Ван на заседании Совета Безопасности ООН (цитата по ТАСС).
В конце января официальный представитель китайского МИДа Мао Нин заявила, что Китай поддерживает намерение президента США Дональда Трампа завершить украинский конфликт.
18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры между представителями России и США. Стороны обсудили перспективы нормализации двусторонних отношений и достигли договоренности о совместной работе по урегулированию конфликта вокруг Украины.
В ходе встречи российские представители подчеркнули, что необходимо устранить глубинные причины конфликта на Украине, создать условия для долгосрочного мира и обеспечить законные интересы всех стран региона. Делегации согласились продолжить совместную работу в этом направлении через своих специальных представителей.