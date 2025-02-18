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Ван И: Китай выступает за политическое урегулирование конфликта на Украине

Ведомости

Китай выступает за политическое урегулирование конфликта на Украине и содействует мирным переговорам, заявил глава МИД КНР Ван И.

«Китай поддерживает все усилия, способствующие мирным переговорам, и мы будем продолжать следовать четырем пунктам, которые выдвинул председатель Си Цзиньпин, и работать со всеми странами, особенно со странами Юга, чтобы услышать больше объективных, сбалансированных и рациональных мнений для достижения консенсуса в вопросе прекращения конфликта и прокладывания пути к миру», – сказал Ван на заседании Совета Безопасности ООН (цитата по ТАСС).

В конце января официальный представитель китайского МИДа Мао Нин заявила, что Китай поддерживает намерение президента США Дональда Трампа завершить украинский конфликт.

18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры между представителями России и США. Стороны обсудили перспективы нормализации двусторонних отношений и достигли договоренности о совместной работе по урегулированию конфликта вокруг Украины.

В ходе встречи российские представители подчеркнули, что необходимо устранить глубинные причины конфликта на Украине, создать условия для долгосрочного мира и обеспечить законные интересы всех стран региона. Делегации согласились продолжить совместную работу в этом направлении через своих специальных представителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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