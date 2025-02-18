Ван И: Китай выступает за политическое урегулирование конфликта на Украине

«Китай поддерживает все усилия, способствующие мирным переговорам, и мы будем продолжать следовать четырем пунктам, которые выдвинул председатель Си Цзиньпин, и работать со всеми странами, особенно со странами Юга, чтобы услышать больше объективных, сбалансированных и рациональных мнений для достижения консенсуса в вопросе прекращения конфликта и прокладывания пути к миру», – сказал Ван на заседании Совета Безопасности ООН (цитата по ТАСС).