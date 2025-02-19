28 января президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что подписание мирного соглашения с Украиной на данном этапе будет нелегитимным, так как Зеленский является незаконным президентом и не может отменить указ, запрещающий любые переговоры с Россией. По мнению Путина, если Киев захочет отменить этот указ, он найдет юридическую возможность сделать это.