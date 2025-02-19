Маск сыронизировал над словами Зеленского о высоком уровне поддержки
Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), предприниматель Илон Маск саркастически отнесся к словам президента Украины Владимира Зеленского о том, что его поддерживает 57% населения страны.
«Ну, тогда он должен быть в восторге от идеи проведения выборов, если он так популярен!» – написал Маск в соцсети X.
Ранее Маск заявил, что США защищают демократию. «Поскольку мы защищаем демократию, демократия должна существовать», - написал он в той же соцсети, комментируя слова президента США Дональда Трампа о необходимости проведения на Украине президентских выборов.
19 февраля Трамп назвал Зеленского диктатором из-за его отказа проводить президентские выборы в стране. «Диктатор без выборов. Зеленскому стоит поторопиться, иначе у него просто не останется страны», – заявил политик.
1 февраля спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что США хотят, чтобы Украина провела президентские выборы на Украине до конца 2025 г., особенно в случае заключения перемирия с Россией. Он обратил внимание на то, что большинство демократических стран проводят выборы во время военных действий.
11 февраля Зеленский заявил, что во время продолжающегося конфликта «население против выборов, все люди против».
28 января президент России Владимир Путин обращал внимание на то, что подписание мирного соглашения с Украиной на данном этапе будет нелегитимным, так как Зеленский является незаконным президентом и не может отменить указ, запрещающий любые переговоры с Россией. По мнению Путина, если Киев захочет отменить этот указ, он найдет юридическую возможность сделать это.