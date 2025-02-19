Reuters: рейтинг одобрения Трампа в США снижается из-за проблем в экономике

Одобрение экономической политики Трампа снизилось с 43 до 39%. Несмотря на это, его иммиграционная политика сохраняет относительную поддержку – 47% респондентов ее одобряют. Но только 32% поддерживают его действия в отношении инфляции. Недавние экономические данные показывают рост потребительских цен, что связывают с объявленными Трампом тарифами на импорт из Китая, Мексики и Канады. Опрос также выявил, что 54% респондентов выступают против новых тарифов на импортируемые товары, в то время как 49% поддерживают повышение тарифов на китайские товары.