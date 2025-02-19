Reuters: рейтинг одобрения Трампа в США снижается из-за проблем в экономике
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа немного снизился в последние дни, поскольку все больше американцев обеспокоены направлением развития экономики США из-за того, что новый лидер угрожает ряду стран введением пошлин, показал опрос Reuters.
В недельном опросе участвовали боле 4100 совершеннолетних американцев. Рейтинг одобрения президента снизился до 44% по сравнению с 45% в конце января. Доля американцев, не одобряющих его деятельность, выросла до 51% с 41% сразу после его вступления в должность. Особое беспокойство вызывает экономика: 53% респондентов считают, что она движется в неправильном направлении, что выше показателя в 43% в предыдущем опросе.
Одобрение экономической политики Трампа снизилось с 43 до 39%. Несмотря на это, его иммиграционная политика сохраняет относительную поддержку – 47% респондентов ее одобряют. Но только 32% поддерживают его действия в отношении инфляции. Недавние экономические данные показывают рост потребительских цен, что связывают с объявленными Трампом тарифами на импорт из Китая, Мексики и Канады. Опрос также выявил, что 54% респондентов выступают против новых тарифов на импортируемые товары, в то время как 49% поддерживают повышение тарифов на китайские товары.
Трамп как и до инаугурации 20 января, так и после связывал проблемы в экономике США с политикой администрации экс-президента Джо Байдена. Американский лидер добавил, что стоимость обслуживания долга более чем на 230% выше, чем прогнозировалось в 2020 г. «Уровень инфляции, который мы унаследовали, остается на 50% выше исторической цели. Это, вероятно, самая высокая инфляция в истории нашей страны», – говорил он.
В своей инаугурационной речи Трамп заявил, что даст распоряжения всем членам своего кабинета мобилизовать ресурсы для преодоления рекордной инфляции и быстрого снижения стоимости жизни. Трамп заверил, что незамедлительно начнет реформу торговой системы, чтобы защитить американских рабочих и семьи. С этого момента он подписал ряд указов о пошлинах против Мексики, Китая и Канады.