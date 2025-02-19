Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Reuters: рейтинг одобрения Трампа в США снижается из-за проблем в экономике

Ведомости

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа немного снизился в последние дни, поскольку все больше американцев обеспокоены направлением развития экономики США из-за того, что новый лидер угрожает ряду стран введением пошлин, показал опрос Reuters.

В недельном опросе участвовали боле 4100 совершеннолетних американцев. Рейтинг одобрения президента снизился до 44% по сравнению с 45% в конце января. Доля американцев, не одобряющих его деятельность, выросла до 51% с 41% сразу после его вступления в должность. Особое беспокойство вызывает экономика: 53% респондентов считают, что она движется в неправильном направлении, что выше показателя в 43% в предыдущем опросе.

Одобрение экономической политики Трампа снизилось с 43 до 39%. Несмотря на это, его иммиграционная политика сохраняет относительную поддержку – 47% респондентов ее одобряют. Но только 32% поддерживают его действия в отношении инфляции. Недавние экономические данные показывают рост потребительских цен, что связывают с объявленными Трампом тарифами на импорт из Китая, Мексики и Канады. Опрос также выявил, что 54% респондентов выступают против новых тарифов на импортируемые товары, в то время как 49% поддерживают повышение тарифов на китайские товары.

Трамп как и до инаугурации 20 января, так и после связывал проблемы в экономике США с политикой администрации экс-президента Джо Байдена. Американский лидер добавил, что стоимость обслуживания долга более чем на 230% выше, чем прогнозировалось в 2020 г. «Уровень инфляции, который мы унаследовали, остается на 50% выше исторической цели. Это, вероятно, самая высокая инфляция в истории нашей страны», – говорил он.

В своей инаугурационной речи Трамп заявил, что даст распоряжения всем членам своего кабинета мобилизовать ресурсы для преодоления рекордной инфляции и быстрого снижения стоимости жизни. Трамп заверил, что незамедлительно начнет реформу торговой системы, чтобы защитить американских рабочих и семьи. С этого момента он подписал ряд указов о пошлинах против Мексики, Китая и Канады.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных