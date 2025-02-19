Матвиенко: западная политика подавления проводится в странах Европы и Африки
Западная политика подавления проводится в Грузии, Румынии, Молдавии, а также в странах Африки, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью агентству Sputnik.
«Они жестко навязывают, иногда камуфлируют под видом демократии, жестко навязывают то, как бы они считали, нужно развиваться тому или иному государству. И эти сценарии просто ужасны. Недавно мы наблюдали Грузию, Румынию, Молдавию. Такую же работу они и проводят и в Африке, безусловно, когда запрещают африканским государствам сотрудничать с Россией, другие запреты, ограничения», – сказала Матвиенко (цитата по «РИА Новости»).
Она также заявила, что Запад не желает признавать свою утрату доминирующего положения в мире и отказывается понимать объективные исторические процессы, происходящие на мировой арене.
В январе Матвиенко заявила, что в западных странах зачистка информационного поля от журналистов, стремящихся донести альтернативную точку зрения, стала обычной практикой.