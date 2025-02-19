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Матвиенко: западная политика подавления проводится в странах Европы и Африки

Ведомости

Западная политика подавления проводится в Грузии, Румынии, Молдавии, а также в странах Африки, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью агентству Sputnik.

«Они жестко навязывают, иногда камуфлируют под видом демократии, жестко навязывают то, как бы они считали, нужно развиваться тому или иному государству. И эти сценарии просто ужасны. Недавно мы наблюдали Грузию, Румынию, Молдавию. Такую же работу они и проводят и в Африке, безусловно, когда запрещают африканским государствам сотрудничать с Россией, другие запреты, ограничения», – сказала Матвиенко (цитата по «РИА Новости»).

Она также заявила, что Запад не желает признавать свою утрату доминирующего положения в мире и отказывается понимать объективные исторические процессы, происходящие на мировой арене.

В январе Матвиенко заявила, что в западных странах зачистка информационного поля от журналистов, стремящихся донести альтернативную точку зрения, стала обычной практикой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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