Матвиенко: западная политика подавления проводится в странах Европы и Африки

«Они жестко навязывают, иногда камуфлируют под видом демократии, жестко навязывают то, как бы они считали, нужно развиваться тому или иному государству. И эти сценарии просто ужасны. Недавно мы наблюдали Грузию, Румынию, Молдавию. Такую же работу они и проводят и в Африке, безусловно, когда запрещают африканским государствам сотрудничать с Россией, другие запреты, ограничения», – сказала Матвиенко (цитата по «РИА Новости»).