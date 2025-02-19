Матвиенко: Запад не хочет нести ответственность за преступления в Африке
Западные страны не хотят нести ответственность за преступления в Африке, совершенные в годы колониализма. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью агентству Sputnik.
Она также заявила, что страны Африки должны требовать от Запада извинений и компенсации. «Страны Африки должны требовать такого деятельного раскаивания и платы за то все горе, всю беду, компенсации, которые совершили эти страны», – сказала Матвиенко (цитата по «РИА Новости»).
Председатель Совета Федерации РФ отметила, что страны Африки должны дальше самостоятельно определять свой путь развития, сохранять суверенитет и независимость. «Они [страны Запада] не имеют никакого особо права на Африку. Важно, чтобы сами африканцы не потеряли Африку», – подытожила Матвиенко (цитата по «РИА Новости»).
В том же интервью Sputnik Матвиенко заявила, что западная политика подавления проводится в Грузии, Румынии, Молдавии, а также в странах Африки.
10 декабря 2024 г. Франция начала выводить свои войска из африканского Чада. Вывод войск происходит после расторжения пакта о сотрудничестве в сфере обороны Чада и Франции в конце ноября. Тогда столицу Нджамена покинули два французских истребителя Dassault Mirage 2000.