Матвиенко: Запад не хочет нести ответственность за преступления в Африке

Она также заявила, что страны Африки должны требовать от Запада извинений и компенсации. «Страны Африки должны требовать такого деятельного раскаивания и платы за то все горе, всю беду, компенсации, которые совершили эти страны», – сказала Матвиенко (цитата по «РИА Новости»).