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Матвиенко: Запад не хочет нести ответственность за преступления в Африке

Ведомости

Западные страны не хотят нести ответственность за преступления в Африке, совершенные в годы колониализма. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью агентству Sputnik.

Она также заявила, что страны Африки должны требовать от Запада извинений и компенсации. «Страны Африки должны требовать такого деятельного раскаивания и платы за то все горе, всю беду, компенсации, которые совершили эти страны», – сказала Матвиенко (цитата по «РИА Новости»).

Председатель Совета Федерации РФ отметила, что страны Африки должны дальше самостоятельно определять свой путь развития, сохранять суверенитет и независимость. «Они [страны Запада] не имеют никакого особо права на Африку. Важно, чтобы сами африканцы не потеряли Африку», – подытожила Матвиенко (цитата по «РИА Новости»).

В том же интервью Sputnik Матвиенко заявила, что западная политика подавления проводится в Грузии, Румынии, Молдавии, а также в странах Африки.

10 декабря 2024 г. Франция начала выводить свои войска из африканского Чада. Вывод войск происходит после расторжения пакта о сотрудничестве в сфере обороны Чада и Франции в конце ноября. Тогда столицу Нджамена покинули два французских истребителя Dassault Mirage 2000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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