Трамп подписал указ об обнародовании условий зарубежных грантов

По мнению властей, слишком долго налогоплательщики вынуждены были финансировать как зарубежные идеологические проекты, так и внутренние инициативы, подрывающие национальные интересы. В связи с этим федеральным ведомствам поручено обеспечить максимальную прозрачность: они должны обнародовать информацию о всех прекращенных программах, аннулированных контрактах и отмененных грантах, соблюдая при этом законодательные нормы и условия заключенных соглашений. Таким образом, администрация стремится показать американцам, как именно расходуются их налоговые отчисления.