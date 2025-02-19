Трамп подписал указ об обнародовании условий зарубежных грантов
Условия каждого международного гранта или помощи со стороны США должны быть обнародованными, если это соответствует закону. Соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп.
По мнению властей, слишком долго налогоплательщики вынуждены были финансировать как зарубежные идеологические проекты, так и внутренние инициативы, подрывающие национальные интересы. В связи с этим федеральным ведомствам поручено обеспечить максимальную прозрачность: они должны обнародовать информацию о всех прекращенных программах, аннулированных контрактах и отмененных грантах, соблюдая при этом законодательные нормы и условия заключенных соглашений. Таким образом, администрация стремится показать американцам, как именно расходуются их налоговые отчисления.
26 января администрация президента призвала сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) присоединиться к усилиям по изменению подхода Вашингтона к распределению помощи иностранным государствам. Решение Трампа фактически заморозило иностранную помощь США по всему миру.
Reuters сообщало, что решение о приостановке выдачи федеральных грантов и кредитов может повлиять на работу программ в сферах образования, здравоохранения, борьбы с бедностью, жилищной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и множества других инициатив, которые зависят от средств из федерального бюджета.