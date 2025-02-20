СК РФ фиксирует новые нарушения прав граждан в ходе выборов президента Абхазии
Следственный комитет (СК) РФ в рамках проверки установил новые нарушения прав граждан в ходе выборов президента Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.
Петренко отметила, что 19 февраля в Гагрском районе группа людей на двадцати машинах приехала в поселок Цандрипш и «оказывала давление» на местное население для того, чтобы «склонить местное армянское население» не участвовать в выборах.
Как отмечается в сообщении, среди указанных лиц был Дима Ардзинба, Масик Шакрыл и несовершеннолетний сын Геннадия Айба.
Следствие сделало запрос о правовой помощи, назначены лингвистические и иные экспертизы, следует из сообщения.