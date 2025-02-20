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СК РФ фиксирует новые нарушения прав граждан в ходе выборов президента Абхазии

Ведомости

Следственный комитет (СК) РФ в рамках проверки установил новые нарушения прав граждан в ходе выборов президента Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

Петренко отметила, что 19 февраля в Гагрском районе группа людей на двадцати машинах приехала в поселок Цандрипш и «оказывала давление» на местное население для того, чтобы «склонить местное армянское население» не участвовать в выборах.

Как отмечается в сообщении, среди указанных лиц был Дима Ардзинба, Масик Шакрыл и несовершеннолетний сын Геннадия Айба.

Следствие сделало запрос о правовой помощи, назначены лингвистические и иные экспертизы, следует из сообщения.

19 февраля стало известно, что Россия направила Абхазии 72 млн руб. на зарплаты бюджетникам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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