Россия направила Абхазии 72 млн рублей на зарплаты бюджетникам
Россия перечислила частично признанной Абхазии 72 млн руб. для выплат зарплат бюджетникам, сообщил исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба.
«В январе Россия уже направила Абхазии 344 млн руб. Сумма второго транша – 72 млн руб. Из этих сумм начались выплаты заработных плат работникам системы здравоохранения, образования, культуры, спорта», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Делба говорил в конце прошлого года, что российская финансовая помощь республике составит 5,2 млрд руб. в 2025 г.
6 февраля в республику были направлены средства финансовой поддержки для социально-экономического развития Абхазии. Сумму в Минфине РФ тогда не уточнили. За день до этого, 5 февраля, состоялась встреча министра финансов России Антона Силуанова и кандидата в президенты Абхазии Бадры Гунбы.
Сейчас в республике проходят выборы президента. Досрочные президентские выборы в Абхазии 15 февраля не выявили победителя. После подсчета 100% бюллетеней во второй тур вышли бывший вице-президент Бадра Гунба, у которого чуть более 46% голосов избирателей, и один из лидеров ноябрьских протестов 2024 г. и бывший вице-премьер Адгур Ардзинба – 36,9%. Второй тур голосования запланирован на 1 марта.