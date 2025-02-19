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Россия направила Абхазии 72 млн рублей на зарплаты бюджетникам

Ведомости

Россия перечислила частично признанной Абхазии 72 млн руб. для выплат зарплат бюджетникам, сообщил исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба.

«В январе Россия уже направила Абхазии 344 млн руб. Сумма второго транша – 72 млн руб. Из этих сумм начались выплаты заработных плат работникам системы здравоохранения, образования, культуры, спорта», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Делба говорил в конце прошлого года, что российская финансовая помощь республике составит 5,2 млрд руб. в 2025 г.

6 февраля в республику были направлены средства финансовой поддержки для социально-экономического развития Абхазии. Сумму в Минфине РФ тогда не уточнили. За день до этого, 5 февраля, состоялась встреча министра финансов России Антона Силуанова и кандидата в президенты Абхазии Бадры Гунбы.

Сейчас в республике проходят выборы президента. Досрочные президентские выборы в Абхазии 15 февраля не выявили победителя. После подсчета 100% бюллетеней во второй тур вышли бывший вице-президент Бадра Гунба, у которого чуть более 46% голосов избирателей, и один из лидеров ноябрьских протестов 2024 г. и бывший вице-премьер Адгур Ардзинба – 36,9%. Второй тур голосования запланирован на 1 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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