Россия направила Абхазии 72 млн рублей на зарплаты бюджетникам

Сейчас в республике проходят выборы президента. Досрочные президентские выборы в Абхазии 15 февраля не выявили победителя. После подсчета 100% бюллетеней во второй тур вышли бывший вице-президент Бадра Гунба, у которого чуть более 46% голосов избирателей, и один из лидеров ноябрьских протестов 2024 г. и бывший вице-премьер Адгур Ардзинба – 36,9%. Второй тур голосования запланирован на 1 марта.