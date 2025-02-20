Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом, сообщает Кремль.
В Кремле уточнили, что Путин поблагодарил наследного принца за организацию переговоров России и США в Эр-Рияде, а также поздравил его, руководство и народ страны с предстоящем Днем основания королевства.
В ходе разговора также был подтвержден настрой обеих сторон на дальнейшее развитие сотрудничества, в том числе в торговле, инвестициях и энергетике. Стороны продолжат тесно взаимодействовать в рамках ОПЕК+ в целях поддержания стабильности глобального нефтяного рынка.
18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. На встрече российскую сторону представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны выступили госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.