Песков анонсировал разговор Путина и Си Цзиньпина об итогах переговоров с США

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. На встрече Россию представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. От американской стороны участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Стороны, в том числе, договорились назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине.