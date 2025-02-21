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Песков анонсировал разговор Путина и Си Цзиньпина об итогах переговоров с США

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести разговор и обсудить итоги переговоров представителей России и США в саудовском Эр-Рияде. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах по беседе лидеров двух стран по результатам переговоров.

«Стоит ожидать», – уточнил Песков.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. На встрече Россию представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. От американской стороны участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Стороны, в том числе, договорились назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине.

21 января Путин и Си провели переговоры по видеосвязи, которые продлились более 1,5 часа. Это произошло на следующий день после вступления в должность президента США Дональда Трампа, который 17 января обсуждал с председателем Китая по телефону украинский конфликт. Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что Си «в общих чертах проинформировал» о разговоре российского лидера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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