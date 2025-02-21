Песков анонсировал разговор Путина и Си Цзиньпина об итогах переговоров с США
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести разговор и обсудить итоги переговоров представителей России и США в саудовском Эр-Рияде. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах по беседе лидеров двух стран по результатам переговоров.
«Стоит ожидать», – уточнил Песков.
18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. На встрече Россию представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. От американской стороны участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Стороны, в том числе, договорились назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине.
21 января Путин и Си провели переговоры по видеосвязи, которые продлились более 1,5 часа. Это произошло на следующий день после вступления в должность президента США Дональда Трампа, который 17 января обсуждал с председателем Китая по телефону украинский конфликт. Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что Си «в общих чертах проинформировал» о разговоре российского лидера.