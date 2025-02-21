Мантуров: Россия рассмотрит возврат западных брендов только после отмены санкций
Обсуждение возврата иностранных компаний в Россию возможно только после отмены антироссийских санкций. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров.
«Сначала пусть санкции отменятся, а потом уже можно про возврат говорить», – подчеркнул Мантуров (цитата по ТАСС).
Он добавил, что не располагает информацией о планах западных брендов вернуться на российский рынок.
18 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что после ухода из России американский бизнес лишился $324 млрд прибыли. Наибольшие потери выявлены в сфере IT и медиа – $123 млрд. Потребительский рынок и здравоохранение потеряли $94 млрд, финансовый сектор – $71 млрд, промышленность – $26 млрд, отрасль энергетики – $10 млрд. Дмитриев назвал эти потери существенными, так как американские компании лишись будущих доходов и позиций на рынке.
В тот же день в Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. На повестке дня стояли вопросы нормализации двусторонних отношений стран и возможности совместной работы по урегулированию конфликта вокруг Украины. Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи отметил, что россияне и американцы «не только слушали, но и слышали друг друга».