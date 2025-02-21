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Мантуров: Россия рассмотрит возврат западных брендов только после отмены санкций

Ведомости

Обсуждение возврата иностранных компаний в Россию возможно только после отмены антироссийских санкций. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Сначала пусть санкции отменятся, а потом уже можно про возврат говорить», – подчеркнул Мантуров (цитата по ТАСС).

Он добавил, что не располагает информацией о планах западных брендов вернуться на российский рынок.

18 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что после ухода из России американский бизнес лишился $324 млрд прибыли. Наибольшие потери выявлены в сфере IT и медиа – $123 млрд. Потребительский рынок и здравоохранение потеряли $94 млрд, финансовый сектор – $71 млрд, промышленность – $26 млрд, отрасль энергетики – $10 млрд. Дмитриев назвал эти потери существенными, так как американские компании лишись будущих доходов и позиций на рынке.

В тот же день в Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. На повестке дня стояли вопросы нормализации двусторонних отношений стран и возможности совместной работы по урегулированию конфликта вокруг Украины. Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи отметил, что россияне и американцы «не только слушали, но и слышали друг друга».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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