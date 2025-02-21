Мантуров: Россия рассмотрит возврат западных брендов только после отмены санкций

В тот же день в Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. На повестке дня стояли вопросы нормализации двусторонних отношений стран и возможности совместной работы по урегулированию конфликта вокруг Украины. Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи отметил, что россияне и американцы «не только слушали, но и слышали друг друга».