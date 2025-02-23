Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Шольц и Мерц проголосовали на внеочередных выборах в Германии

Ведомости

Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц проголосовали на внеочередных выборах в бундестаг, сообщает Bild.

Шольц прибыл на избирательный участок в Потсдаме утром 23 февраля после пробежки, пишет газета. На выборы он пришел вместе со своей супругой Бриттой Эрнст.

Мерц и его жена Шарлотта проголосовали в Арнсберге, и кандидат от ХДС, как отмечает издание, выглядел уверенным. «Все будет хорошо», – сказал он перед избирательным участком.

«Канцлер до самого конца надеется на электоральное чудо, но, согласно всем опросам, произойдет обратное – сегодня Шольцу грозит отстранение от должности», – говорится в статье.

По данным опроса INSA, которые приводит Bild, только 15% избирателей готовы проголосовать за социал-демократов – такой результат станет худшим для правящей в Германии СДПГ «за всю послевоенную историю».

Опрос INSA от 8 февраля показывал, что ХДС/ХСС поддерживают 29% избирателей. На втором месте сейчас находится «Альтернатива для Германии» (АдГ) с результатом в 21%. Правящая Социал-демократическая партия во главе с Шольцем набирает 16%, а «Зеленые» – 12% (неделю назад у них было 13%). Действующий канцлер говорил, что намерен уйти из политики после того, как покинет свой пост.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных