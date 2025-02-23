Шольц и Мерц проголосовали на внеочередных выборах в Германии

Опрос INSA от 8 февраля показывал, что ХДС/ХСС поддерживают 29% избирателей. На втором месте сейчас находится «Альтернатива для Германии» (АдГ) с результатом в 21%. Правящая Социал-демократическая партия во главе с Шольцем набирает 16%, а «Зеленые» – 12% (неделю назад у них было 13%). Действующий канцлер говорил, что намерен уйти из политики после того, как покинет свой пост.