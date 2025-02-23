Шольц и Мерц проголосовали на внеочередных выборах в Германии
Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц проголосовали на внеочередных выборах в бундестаг, сообщает Bild.
Шольц прибыл на избирательный участок в Потсдаме утром 23 февраля после пробежки, пишет газета. На выборы он пришел вместе со своей супругой Бриттой Эрнст.
Мерц и его жена Шарлотта проголосовали в Арнсберге, и кандидат от ХДС, как отмечает издание, выглядел уверенным. «Все будет хорошо», – сказал он перед избирательным участком.
«Канцлер до самого конца надеется на электоральное чудо, но, согласно всем опросам, произойдет обратное – сегодня Шольцу грозит отстранение от должности», – говорится в статье.
По данным опроса INSA, которые приводит Bild, только 15% избирателей готовы проголосовать за социал-демократов – такой результат станет худшим для правящей в Германии СДПГ «за всю послевоенную историю».
Опрос INSA от 8 февраля показывал, что ХДС/ХСС поддерживают 29% избирателей. На втором месте сейчас находится «Альтернатива для Германии» (АдГ) с результатом в 21%. Правящая Социал-демократическая партия во главе с Шольцем набирает 16%, а «Зеленые» – 12% (неделю назад у них было 13%). Действующий канцлер говорил, что намерен уйти из политики после того, как покинет свой пост.