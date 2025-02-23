Явка на внеочередных выборах в бундестаг превысила 50%
Явка на внеочередных выборах в бундестаг превысила 50% днем 23 февраля, следует из информации на сайте парламента.
К 14:00 по местному времени (16:00 мск) явка составила 52% без учета голосования по почте. Избирательные участки открыты до 18:00 (20:00 мск) 23 февраля.
На последних выборах 2021 г. явка избирателей составила 76,4%, отметили в парламенте.
Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц проголосовали на внеочередных выборах в бундестаг. Bild писала, что Шольц прибыл на избирательный участок в Потсдаме утром 23 февраля после пробежки вместе со своей супругой Бриттой Эрнст.
«Ведомости» писали, что по итогам внеочередных парламентских выборов в Германии 23 февраля может сформироваться коалиция из консервативного блока ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и «Зеленых». Лидером предвыборной гонки остается ХДС, кандидатом в канцлеры от которого является Мерц. На втором месте – правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ), не имеющая шансов на вхождение в правительство.
По данным опроса INSA, которые приводит Bild, только 15% избирателей готовы проголосовать за социал-демократов – такой результат станет худшим для правящей в Германии СДПГ «за всю послевоенную историю». Действующий канцлер Шольц говорил, что намерен уйти из политики после того, как покинет свой пост.
Доцент Финуниверситета при правительстве Александр Камкин говорил «Ведомостям», что вероятность формирования «черно-красно-зеленой» коалиции очень высока. ХДС и социал-демократам не хватает минимум 5% для формирования большинства, им нужен третий партнер. Эксперт допустил, что помимо «Зеленых» им бы могла стать Левая партия, но ее вряд ли пригласят в коалицию.