Явка на внеочередных выборах в бундестаг превысила 50%

Доцент Финуниверситета при правительстве Александр Камкин говорил «Ведомостям», что вероятность формирования «черно-красно-зеленой» коалиции очень высока. ХДС и социал-демократам не хватает минимум 5% для формирования большинства, им нужен третий партнер. Эксперт допустил, что помимо «Зеленых» им бы могла стать Левая партия, но ее вряд ли пригласят в коалицию.