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Явка на внеочередных выборах в бундестаг превысила 50%

Ведомости

Явка на внеочередных выборах в бундестаг превысила 50% днем 23 февраля, следует из информации на сайте парламента.

К 14:00 по местному времени (16:00 мск) явка составила 52% без учета голосования по почте. Избирательные участки открыты до 18:00 (20:00 мск) 23 февраля.

На последних выборах 2021 г. явка избирателей составила 76,4%, отметили в парламенте.

Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц и лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц проголосовали на внеочередных выборах в бундестаг. Bild писала, что Шольц прибыл на избирательный участок в Потсдаме утром 23 февраля после пробежки вместе со своей супругой Бриттой Эрнст.

«Ведомости» писали, что по итогам внеочередных парламентских выборов в Германии 23 февраля может сформироваться коалиция из консервативного блока ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и «Зеленых». Лидером предвыборной гонки остается ХДС, кандидатом в канцлеры от которого является Мерц. На втором месте – правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АдГ), не имеющая шансов на вхождение в правительство.

По данным опроса INSA, которые приводит Bild, только 15% избирателей готовы проголосовать за социал-демократов – такой результат станет худшим для правящей в Германии СДПГ «за всю послевоенную историю». Действующий канцлер Шольц говорил, что намерен уйти из политики после того, как покинет свой пост.

Доцент Финуниверситета при правительстве Александр Камкин говорил «Ведомостям», что вероятность формирования «черно-красно-зеленой» коалиции очень высока. ХДС и социал-демократам не хватает минимум 5% для формирования большинства, им нужен третий партнер. Эксперт допустил, что помимо «Зеленых» им бы могла стать Левая партия, но ее вряд ли пригласят в коалицию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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