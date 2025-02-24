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Евросоюз может интегрировать Украину и Молдавию в энергорынок к 2027 году

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Евросоюз (ЕС) планирует интегрировать Украину и Молдавию в энергорынок ЕС к 2027 г. Об этом сообщила Еврокомиссия на официальном сайте.

Отмечается, что, согласно предложенному Украине пакету поддержки, получится соединиться с рынком ЕС вместе с Молдавией к 2027 г.

Кроме того, общая энергосистема поможет интегрироваться Украине в газовый сектор. Однако возможно это при условии ускорения определенных рыночных реформ.

14 февраля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что европейские власти ускорят работу по вступлению Украины в Евросоюз.

Молдавия подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 г., взяв на себя ряд обязательств. Взамен республика получила безвизовый режим с ЕС, была создана зона свободной торговли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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