Евросоюз может интегрировать Украину и Молдавию в энергорынок к 2027 году
Евросоюз (ЕС) планирует интегрировать Украину и Молдавию в энергорынок ЕС к 2027 г. Об этом сообщила Еврокомиссия на официальном сайте.
Отмечается, что, согласно предложенному Украине пакету поддержки, получится соединиться с рынком ЕС вместе с Молдавией к 2027 г.
Кроме того, общая энергосистема поможет интегрироваться Украине в газовый сектор. Однако возможно это при условии ускорения определенных рыночных реформ.
14 февраля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что европейские власти ускорят работу по вступлению Украины в Евросоюз.
Молдавия подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 г., взяв на себя ряд обязательств. Взамен республика получила безвизовый режим с ЕС, была создана зона свободной торговли.