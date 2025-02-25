Муцоев рассказал Путину о росте числа семейных туристов в Москве

По информации Муцоева, за счет «Острова мечты» туристы также начали оставаться в Москве на несколько дней дольше. Если раньше туристы приезжали на три дня, то сейчас они уже живут в Москве шесть дней, потому что в один из дней они планируют посетить кластер.