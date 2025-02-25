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Муцоев рассказал Путину о росте числа семейных туристов в Москве

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем правления «Острова мечты», основателем ГК «Регионы» Амираном Муцоевым, в ходе которой тот рассказал, что благодаря кластеру число туристов, которые приезжают в Москву с семьей, увеличилось на 30%, сообщается на сайте Кремля.

В ходе встречи участники обсуждали работу культурно-развлекательного кластера «Остров мечты» в Нагатинской пойме в Москве, а также планы по его развитию.

По информации Муцоева, за счет «Острова мечты» туристы также начали оставаться в Москве на несколько дней дольше. Если раньше туристы приезжали на три дня, то сейчас они уже живут в Москве шесть дней, потому что в один из дней они планируют посетить кластер.

В ходе обсуждения туристического потока Муцоев отметил, что туристы планируют посетить «Остров мечты», а дальше выполняют остальные планы – «Кремль и так далее».

«Сначала – Кремль, а потом "Остров мечты"», – с улыбкой поправил президент собеседника.

Муцоев напомнил, что «Остров мечты» является самым большим крытым парком развлечений в мире – его территория составляет 100 га. За время с открытия парка в 2020 г. после пандемии коронавируса его посетили 19,6 млн человек. За прошедшие четыре года в парке было проведено 2000 театрализованных постановок, которые посетили 5 млн человек, а также 400 концертных шоу (1,1 млн человек).

Муцоев рассказал, что началось строительство открытого парка на территории «Острова мечты». Ожидается, что работы будут закончены к 2026 г.

Муцоев в сентябре 2024 г. в интервью «Ведомостям» заявлял, что считает рынок развлечений в России самым недооцененным сегментом отрасли. По его словам, для нашей страны тематические парки в том виде, в котором они представлены в других странах, это новое направление, люди не привыкли проводить в них время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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