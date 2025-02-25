Муцоев рассказал Путину о росте числа семейных туристов в Москве
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем правления «Острова мечты», основателем ГК «Регионы» Амираном Муцоевым, в ходе которой тот рассказал, что благодаря кластеру число туристов, которые приезжают в Москву с семьей, увеличилось на 30%, сообщается на сайте Кремля.
В ходе встречи участники обсуждали работу культурно-развлекательного кластера «Остров мечты» в Нагатинской пойме в Москве, а также планы по его развитию.
По информации Муцоева, за счет «Острова мечты» туристы также начали оставаться в Москве на несколько дней дольше. Если раньше туристы приезжали на три дня, то сейчас они уже живут в Москве шесть дней, потому что в один из дней они планируют посетить кластер.
В ходе обсуждения туристического потока Муцоев отметил, что туристы планируют посетить «Остров мечты», а дальше выполняют остальные планы – «Кремль и так далее».
«Сначала – Кремль, а потом "Остров мечты"», – с улыбкой поправил президент собеседника.
Муцоев напомнил, что «Остров мечты» является самым большим крытым парком развлечений в мире – его территория составляет 100 га. За время с открытия парка в 2020 г. после пандемии коронавируса его посетили 19,6 млн человек. За прошедшие четыре года в парке было проведено 2000 театрализованных постановок, которые посетили 5 млн человек, а также 400 концертных шоу (1,1 млн человек).
Муцоев рассказал, что началось строительство открытого парка на территории «Острова мечты». Ожидается, что работы будут закончены к 2026 г.
Муцоев в сентябре 2024 г. в интервью «Ведомостям» заявлял, что считает рынок развлечений в России самым недооцененным сегментом отрасли. По его словам, для нашей страны тематические парки в том виде, в котором они представлены в других странах, это новое направление, люди не привыкли проводить в них время.