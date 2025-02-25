Путин проведет в Москве переговоры с президентом Гвинеи-Бисау

В октябре 2024 г. Гвинея-Бисау стала участницей саммита БРИКС, который проходил в Казани. Министр иностранных дел республики Карлос Перейра отмечал, что отношения его страны с Россией «очень хорошие», а сейчас сотрудничество пытаются сделать еще сильнее.