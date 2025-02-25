Путин проведет в Москве переговоры с президентом Гвинеи-Бисау
Президент РФ Владимир Путин 26 февраля проведет переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который посетит Россию. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В планах – обсуждение перспектив российско-бисайского сотрудничества в различных сферах. Также лидеры государств обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки.
23 января Путин провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау. В его ходе они договорились продолжить личное общение.
В октябре 2024 г. Гвинея-Бисау стала участницей саммита БРИКС, который проходил в Казани. Министр иностранных дел республики Карлос Перейра отмечал, что отношения его страны с Россией «очень хорошие», а сейчас сотрудничество пытаются сделать еще сильнее.