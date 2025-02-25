На Украине узаконили право президента направлять ВСУ в другие государства

В соответствии с новым законом, во время действия военного положения ВСУ могут быть направлены в другие страны и находиться на их территории с целью «осуществления мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности».