На Украине узаконили право президента направлять ВСУ в другие государства
На Украине был принят закон, разрешающий президенту страны направлять вооруженные силы Украины (ВСУ) в другие государства в период военного положения. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
За принятие этого документа проголосовали 267 депутатов Рады.
В соответствии с новым законом, во время действия военного положения ВСУ могут быть направлены в другие страны и находиться на их территории с целью «осуществления мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности».
30 августа 2024 г. стало известно, что Европейский союз принял решение обучать военнослужащих ВСУ в непосредственной близости от границ Украины. Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что тренировочная миссия расширит цель по подготовке украинских военных с 60 000 до 75 000 человек.