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В ближайшее время начнутся переговоры Путина и президента Гвинеи-Бисау

Ведомости

Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало начнутся в ближайшее время, сообщается в Telegram-канале Кремля.

В сообщении указано, что официальные делегации России и Гвинеи-Бисау уже собрались в Георгиевском зале Кремля.

26 февраля в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российско-бисайские переговоры состоятся в Большом Кремлевском дворце, запланирован также рабочий обед президентов.

25 февраля стало известно, что 26 февраля Путин проведет переговоры с Эмбало. В планах – обсуждение перспектив российско-бисайского сотрудничества в различных сферах. Также лидеры государств обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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