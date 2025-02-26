В ближайшее время начнутся переговоры Путина и президента Гвинеи-Бисау
Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало начнутся в ближайшее время, сообщается в Telegram-канале Кремля.
В сообщении указано, что официальные делегации России и Гвинеи-Бисау уже собрались в Георгиевском зале Кремля.
26 февраля в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российско-бисайские переговоры состоятся в Большом Кремлевском дворце, запланирован также рабочий обед президентов.
25 февраля стало известно, что 26 февраля Путин проведет переговоры с Эмбало. В планах – обсуждение перспектив российско-бисайского сотрудничества в различных сферах. Также лидеры государств обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки.