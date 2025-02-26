Медведев: договор о стратегическом партнерстве РФ и КНДР знаменует новую эру

Он провел встречу с членом политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Хи Ёном. По мнению Медведева, сотрудничество между «Единой Россией» и ТПК должно стать важной составляющей в отношениях между Москвой и Пхеньяном.