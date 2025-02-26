Медведев: договор о стратегическом партнерстве РФ и КНДР знаменует новую эру
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР – новая эра в отношениях двух стран. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он провел встречу с членом политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Хи Ёном. По мнению Медведева, сотрудничество между «Единой Россией» и ТПК должно стать важной составляющей в отношениях между Москвой и Пхеньяном.
«Серьезный шаг на этом пути – подписанный протокол о расширении и об углублении сотрудничества на 2025–2027 г.», – написал зампред Совбеза РФ.
Медведев также подчеркнул, что Россия и КНДР намерены придать новый импульс развитию торгово-экономического сотрудничества.
25 февраля стало известно, что «ЕР» и Трудовая партия КНДР расширят сотрудничество. Секретарь генсовета «ЕР» Владимир Якушев подчеркнул, что Россия и КНДР должны вместе реагировать «на деструктивные шаги США и их союзников». Речь идет о противодействии односторонним ограничительным мерам и санкциям.