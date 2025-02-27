Путин встретился с членом политбюро ЦК Трудовой партии Кореи в Кремле

26 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел встречу с членом политбюро ЦК ТПК. Медведев указал, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР является новой эрой в отношениях двух стран. По его мнению, сотрудничество между «Единой Россией» и ТПК должно стать важной составляющей в отношениях между Москвой и Пхеньяном.