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Путин встретился с членом политбюро ЦК Трудовой партии Кореи в Кремле

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с членом политбюро, секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Хи Ёном. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Войдя на встречу стороны пожали друг другу руки.

26 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел встречу с членом политбюро ЦК ТПК. Медведев указал, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР является новой эрой в отношениях двух стран. По его мнению, сотрудничество между «Единой Россией» и ТПК должно стать важной составляющей в отношениях между Москвой и Пхеньяном.

Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 г. в рамках визита российского лидера в Северную Корею. Соглашение начало действовать 4 декабря – в этот день стороны обменялись ратификационными грамотами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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