Путин встретился с членом политбюро ЦК Трудовой партии Кореи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с членом политбюро, секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Хи Ёном. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
Войдя на встречу стороны пожали друг другу руки.
26 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел встречу с членом политбюро ЦК ТПК. Медведев указал, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР является новой эрой в отношениях двух стран. По его мнению, сотрудничество между «Единой Россией» и ТПК должно стать важной составляющей в отношениях между Москвой и Пхеньяном.
Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 г. в рамках визита российского лидера в Северную Корею. Соглашение начало действовать 4 декабря – в этот день стороны обменялись ратификационными грамотами.