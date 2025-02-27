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Фермеры стран ЕС призвали отложить повышение пошлин на российские удобрения

Ведомости

Европейские фермерские ассоциации Copa и Cogeca призвали Еврокомиссию (ЕК) на год отложить введение торговых пошлин на удобрения из России и Белоруссии. Заявление фермерских профсоюзов Евросоюза (ЕС) было опубликовано на их сайте.

Copa и Cogeca предупреждают, что эти меры могут нанести значительный экономический ущерб сельскому хозяйству ЕС и поставить фермеров в тяжелое положение. По мнению ассоциации фермеров, Еврокомиссия не представила жизнеспособных альтернативных решений, а предварительная оценка влияния санкций на продовольственную безопасность и экономику не проводилась.

Профсоюзы предлагают ограничить сферу действия санкций только азотными удобрениями, не дублировать антидемпинговые меры, а также вернуть импортные квоты к уровню, который был до начала специальной военной операции России на Украине. Как отмечают европейские фермеры, это даст возможность рынку адаптироваться под новые условия.

7 февраля ЕС заявил о повышении пошлин на удобрения, импортируемые из России и Белоруссии. В будущем эти пошлины могут вырасти до 100%. С 1 июля 2025 г. планируется установить пошлины на импорт азотных и комплексных удобрений из России на уровне 40–45 евро за 1 т. В дальнейшем эти ставки будут постепенно увеличиваться. К 2027 г. пошлины могут достичь 80–95 евро за 1 т, а к 1 июля 2028 г. они вырастут до 315–430 евро, что соответствует максимальному уровню в 100%.

Основная цель данного решения – диверсификация источников поставок удобрений и снижение зависимости от импорта из России и Белоруссии, что поможет избежать уязвимости в случае введения ограничений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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