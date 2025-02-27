Фермеры стран ЕС призвали отложить повышение пошлин на российские удобрения
Европейские фермерские ассоциации Copa и Cogeca призвали Еврокомиссию (ЕК) на год отложить введение торговых пошлин на удобрения из России и Белоруссии. Заявление фермерских профсоюзов Евросоюза (ЕС) было опубликовано на их сайте.
Copa и Cogeca предупреждают, что эти меры могут нанести значительный экономический ущерб сельскому хозяйству ЕС и поставить фермеров в тяжелое положение. По мнению ассоциации фермеров, Еврокомиссия не представила жизнеспособных альтернативных решений, а предварительная оценка влияния санкций на продовольственную безопасность и экономику не проводилась.
Профсоюзы предлагают ограничить сферу действия санкций только азотными удобрениями, не дублировать антидемпинговые меры, а также вернуть импортные квоты к уровню, который был до начала специальной военной операции России на Украине. Как отмечают европейские фермеры, это даст возможность рынку адаптироваться под новые условия.
7 февраля ЕС заявил о повышении пошлин на удобрения, импортируемые из России и Белоруссии. В будущем эти пошлины могут вырасти до 100%. С 1 июля 2025 г. планируется установить пошлины на импорт азотных и комплексных удобрений из России на уровне 40–45 евро за 1 т. В дальнейшем эти ставки будут постепенно увеличиваться. К 2027 г. пошлины могут достичь 80–95 евро за 1 т, а к 1 июля 2028 г. они вырастут до 315–430 евро, что соответствует максимальному уровню в 100%.
Основная цель данного решения – диверсификация источников поставок удобрений и снижение зависимости от импорта из России и Белоруссии, что поможет избежать уязвимости в случае введения ограничений.