Парламент Ирана отправил в отставку министра экономики

18 июня 2024 г. Центробанк Ирана сообщил, что 21 июня начнет вводить цифровой риал в публичный оборот. Первые тестирования цифрового риала в Исламской Республике начались в сентябре 2022 г., когда иранский регулятор объявил о запуске пилотного проекта для оценки возможностей и последствий введения цифровой валюты в национальную финансовую систему.