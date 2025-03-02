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Парламент Ирана отправил в отставку министра экономики

Ведомости

Парламент Ирана отправил в отставку министра экономики и финансов страны Абдольнасера Хеммати на фоне растущей критики правительства президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом за его действия в сфере экономики и обесценивание местной валюты. Об этом пишет Bloomberg.

Критики Хеммати в парламенте указали на его неспособность сдержать резкое обесценивание официальной иранской валюты риала. С момента вступления Пезешкиана в должность валюта упала до рекордно низкого уровня, потеряв около 60% своей стоимости по отношению к доллару США, отмечает агентство.

19 февраля парламент Ирана запустил процедуру импичмента Хеммати в ходе открытого заседания, писал ТАСС.

18 июня 2024 г. Центробанк Ирана сообщил, что 21 июня начнет вводить цифровой риал в публичный оборот. Первые тестирования цифрового риала в Исламской Республике начались в сентябре 2022 г., когда иранский регулятор объявил о запуске пилотного проекта для оценки возможностей и последствий введения цифровой валюты в национальную финансовую систему.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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