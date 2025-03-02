Парламент Ирана отправил в отставку министра экономики
Парламент Ирана отправил в отставку министра экономики и финансов страны Абдольнасера Хеммати на фоне растущей критики правительства президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом за его действия в сфере экономики и обесценивание местной валюты. Об этом пишет Bloomberg.
Критики Хеммати в парламенте указали на его неспособность сдержать резкое обесценивание официальной иранской валюты риала. С момента вступления Пезешкиана в должность валюта упала до рекордно низкого уровня, потеряв около 60% своей стоимости по отношению к доллару США, отмечает агентство.
19 февраля парламент Ирана запустил процедуру импичмента Хеммати в ходе открытого заседания, писал ТАСС.
18 июня 2024 г. Центробанк Ирана сообщил, что 21 июня начнет вводить цифровой риал в публичный оборот. Первые тестирования цифрового риала в Исламской Республике начались в сентябре 2022 г., когда иранский регулятор объявил о запуске пилотного проекта для оценки возможностей и последствий введения цифровой валюты в национальную финансовую систему.