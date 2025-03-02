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Захарова призвала ОБСЕ ответить на обвинения в передаче информации Украине

Ведомости

Заявление бывшего посла Греции в Киеве о том, что наблюдатели из миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбассе тайно передавали ВСУ секретную информацию, необходимо расследовать, ОБСЕ обязана отреагировать на предъявленные обвинения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Бывший посол Греции в Киеве Василиос Борновас сообщил в интервью Hellas Journal, что наблюдатели из миссии ОБСЕ в Донбассе тайно передавали украинским военным секретную информацию о расположении формирований ЛНР и ДНР, и эти позиции «немедленно подвергались обстрелу с украинской стороны». По его словам, очевидно, что отчеты наблюдателей «сначала передавались украинским спецслужбам».

«А вот это требует не просто политических заявлений, но серьезного расследования! Завывания про то, что это было при прежнем руководстве Секретариата ОБСЕ, в счет не принимаются. ОБСЕ обязана действенно отреагировать на предъявленные обвинения», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

В апреле 2022 г. Госкомитет обороны ДНР признал работу миссии ОБСЕ неправомерной, а пребывание ее на территории республики – нежелательным. Представителей организации попросили покинуть территорию ДНР до 30 апреля. Позднее Росгвардия заявила о сотрудничестве миссии ОБСЕ со спецслужбами Украины.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ начала работу на Украине в марте 2014 г. Срок действия ее мандата истек 30 марта 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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