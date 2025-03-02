Захарова призвала ОБСЕ ответить на обвинения в передаче информации Украине

«А вот это требует не просто политических заявлений, но серьезного расследования! Завывания про то, что это было при прежнем руководстве Секретариата ОБСЕ, в счет не принимаются. ОБСЕ обязана действенно отреагировать на предъявленные обвинения», – написала Захарова в своем Telegram-канале.