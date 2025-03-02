Маск раскритиковал лидеров ЕС и Зеленского за шикарные ужины во время войны
Лидеры европейских стран и президент Украины Владимир Зеленский проводят шикарные ужины в то время, когда на украинской территории продолжается вооруженный конфликт, в результате чего гибнут люди, написал глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) предприниматель Илон Маск в соцсети X.
«Лидеры ЕС и Зеленский проводят шикарные ужины, пока мужчины гибнут в окопах. Сколько родителей больше никогда не увидят своих сыновей? Сколько детей больше никогда не увидят своих отцов?» – написал Маск.
Таким образом предприниматель прокомментировал поездку Зеленского в Лондон, где состоялся европейский саммит по Украине, организованный премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Ранее Маск неоднократно критиковал Зеленского, называя его диктатором, который не хочет прекращения боевых действий в своей стране.