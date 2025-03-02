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Маск раскритиковал лидеров ЕС и Зеленского за шикарные ужины во время войны

Ведомости

Лидеры европейских стран и президент Украины Владимир Зеленский проводят шикарные ужины в то время, когда на украинской территории продолжается вооруженный конфликт, в результате чего гибнут люди, написал глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) предприниматель Илон Маск в соцсети X.

«Лидеры ЕС и Зеленский проводят шикарные ужины, пока мужчины гибнут в окопах. Сколько родителей больше никогда не увидят своих сыновей? Сколько детей больше никогда не увидят своих отцов?» – написал Маск.

Таким образом предприниматель прокомментировал поездку Зеленского в Лондон, где состоялся европейский саммит по Украине, организованный премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Ранее Маск неоднократно критиковал Зеленского, называя его диктатором, который не хочет прекращения боевых действий в своей стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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