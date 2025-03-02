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Премьер-министр Канады объявил о введении новых антироссийских санкций

Ведомости

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо по итогам саммита по поддержке Украины в Лондоне объявил о введении новых антироссийских санкций, сообщает Canada Newswire.

По его словам, канадские власти внесли в санкционные списки 10 новых физлиц и 21 организацию, включая военные.

В релизе правительства отмечается, что в списке ограничений Канады против России присутствует более 3000 физических и юридических лиц. Кто конкретно был включен в список 2 марта, не уточняется. Однако в сообщении указано, что Канада с начала 2022 г. предоставила Украине почти $20 млрд поддержки на разные цели.

В рамках саммита премьер-министр Канады обсуждал со своими коллегами будущее международной поддержки Украины, европейские лидеры пытались выработать единый подход к поддержке Киева и подчеркивали необходимость наращивания инвестиций в оборону.

По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,6 млрд фунтов стерлингов ($2 млрд) 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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