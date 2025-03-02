Премьер-министр Канады объявил о введении новых антироссийских санкций
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо по итогам саммита по поддержке Украины в Лондоне объявил о введении новых антироссийских санкций, сообщает Canada Newswire.
По его словам, канадские власти внесли в санкционные списки 10 новых физлиц и 21 организацию, включая военные.
В релизе правительства отмечается, что в списке ограничений Канады против России присутствует более 3000 физических и юридических лиц. Кто конкретно был включен в список 2 марта, не уточняется. Однако в сообщении указано, что Канада с начала 2022 г. предоставила Украине почти $20 млрд поддержки на разные цели.
В рамках саммита премьер-министр Канады обсуждал со своими коллегами будущее международной поддержки Украины, европейские лидеры пытались выработать единый подход к поддержке Киева и подчеркивали необходимость наращивания инвестиций в оборону.
По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,6 млрд фунтов стерлингов ($2 млрд)