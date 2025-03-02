Премьер-министр Канады объявил о введении новых антироссийских санкций

В релизе правительства отмечается, что в списке ограничений Канады против России присутствует более 3000 физических и юридических лиц. Кто конкретно был включен в список 2 марта, не уточняется. Однако в сообщении указано, что Канада с начала 2022 г. предоставила Украине почти $20 млрд поддержки на разные цели.