Премьер-министр Мьянмы прибыл в Россию с официальным визитом

По данным агентства, Хлайна встретила российская делегация во главе с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Присутствовали также представители посольства Мьянмы в Москве и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов.