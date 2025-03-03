Премьер-министр Мьянмы прибыл в Россию с официальным визитом
Председатель государственного административного совета Мьянмы, премьер-министр страны Мин Аун Хлайн прибыл с официальным визитом в Россию. Его самолет приземлился в московском аэропорту «Внуково-2» около 16:00 мск, передает ТАСС.
По данным агентства, Хлайна встретила российская делегация во главе с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Присутствовали также представители посольства Мьянмы в Москве и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов.
28 февраля Кремль на своем сайте подтвердил информацию о предстоящем визите. Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Мьянмы состоится 4 марта. Будут обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества, международные вопросы. По итогам переговоров планируется принять совместное заявление, подписать ряд межправительственных и межведомственных документов, сообщали в Кремле.