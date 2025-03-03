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Премьер-министр Мьянмы прибыл в Россию с официальным визитом

Ведомости

Председатель государственного административного совета Мьянмы, премьер-министр страны Мин Аун Хлайн прибыл с официальным визитом в Россию. Его самолет приземлился в московском аэропорту «Внуково-2» около 16:00 мск, передает ТАСС.

По данным агентства, Хлайна встретила российская делегация во главе с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым. Присутствовали также представители посольства Мьянмы в Москве и спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов.

28 февраля Кремль на своем сайте подтвердил информацию о предстоящем визите. Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Мьянмы состоится 4 марта. Будут обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества, международные вопросы. По итогам переговоров планируется принять совместное заявление, подписать ряд межправительственных и межведомственных документов, сообщали в Кремле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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