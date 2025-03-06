Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Путин и Гунба касались темы инвестсоглашения на переговорах в Москве

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и избранный лидер Абхазии Бадра Гунба касались темы инвестиционного соглашения в рамках их встречи в Москве, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Она [тема инвестсоглашения] затрагивалась. И действительно будут конструктивные контакты, будут учитываться интересы всех, никто не будет обижен. Будет совместная конструктивная работа», – сказал Песков.

По словам представителя Кремля, в основе этой работы должны лежать взаимные уважение и выгода.

Встреча Путина с Гунбой состоялась в Москве 5 марта. Российский лидер поздравил Гунбу с победой на выборах, подчеркнув особый характер отношений между РФ и Абхазией и отметив, что Москва готова продолжать оказывать республике всестороннюю поддержку. В ответ Гунба поблагодарил России за поддержку в сфере безопасности и социальной политики. В частности, стороны обсудили дополнительную гуманитарную поставку электроэнергии, тему двойного гражданства, новый порядок пересечения границы автотранспортом.

С 12 ноября в Абхазии проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, предусматривающего льготы для российских компаний в области недвижимости. На фоне протестов в стране начались проблемы с электроэнергией. Президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку 19 ноября, а Гунба стал исполняющим обязанности главы государства. 23 декабря начались гуманитарные поставки электроэнергии из России в Абхазию. Во втором туре президентских выборов, которые прошли в республике 1 марта, Гунба получил более 54% голосов избирателей. Его конкуренту, руководителю оппозиционной общественной организации «Абхазское национальное движение» и бывшему вице-премьеру страны Адгуру Ардзинбе, достались 41,54% голосов.

В начале февраля вице-премьер РФ Александр Новак и Гунба пришли к единому мнению о том, что нужно пересмотреть инвестсоглашение между странами, так как сейчас оно не может быть выполнено в прежнем виде.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных