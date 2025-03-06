Путин и Гунба касались темы инвестсоглашения на переговорах в Москве
Президент РФ Владимир Путин и избранный лидер Абхазии Бадра Гунба касались темы инвестиционного соглашения в рамках их встречи в Москве, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Она [тема инвестсоглашения] затрагивалась. И действительно будут конструктивные контакты, будут учитываться интересы всех, никто не будет обижен. Будет совместная конструктивная работа», – сказал Песков.
По словам представителя Кремля, в основе этой работы должны лежать взаимные уважение и выгода.
Встреча Путина с Гунбой состоялась в Москве 5 марта. Российский лидер поздравил Гунбу с победой на выборах, подчеркнув особый характер отношений между РФ и Абхазией и отметив, что Москва готова продолжать оказывать республике всестороннюю поддержку. В ответ Гунба поблагодарил России за поддержку в сфере безопасности и социальной политики. В частности, стороны обсудили дополнительную гуманитарную поставку электроэнергии, тему двойного гражданства, новый порядок пересечения границы автотранспортом.
С 12 ноября в Абхазии проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, предусматривающего льготы для российских компаний в области недвижимости. На фоне протестов в стране начались проблемы с электроэнергией. Президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку 19 ноября, а Гунба стал исполняющим обязанности главы государства. 23 декабря начались гуманитарные поставки электроэнергии из России в Абхазию. Во втором туре президентских выборов, которые прошли в республике 1 марта, Гунба получил более 54% голосов избирателей. Его конкуренту, руководителю оппозиционной общественной организации «Абхазское национальное движение» и бывшему вице-премьеру страны Адгуру Ардзинбе, достались 41,54% голосов.
В начале февраля вице-премьер РФ Александр Новак и Гунба пришли к единому мнению о том, что нужно пересмотреть инвестсоглашение между странами, так как сейчас оно не может быть выполнено в прежнем виде.