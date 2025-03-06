Путин и Гунба касались темы инвестсоглашения на переговорах в Москве

С 12 ноября в Абхазии проходили митинги против ратификации инвестсоглашения с Россией, предусматривающего льготы для российских компаний в области недвижимости. На фоне протестов в стране начались проблемы с электроэнергией. Президент Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку 19 ноября, а Гунба стал исполняющим обязанности главы государства. 23 декабря начались гуманитарные поставки электроэнергии из России в Абхазию. Во втором туре президентских выборов, которые прошли в республике 1 марта, Гунба получил более 54% голосов избирателей. Его конкуренту, руководителю оппозиционной общественной организации «Абхазское национальное движение» и бывшему вице-премьеру страны Адгуру Ардзинбе, достались 41,54% голосов.