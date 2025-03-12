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Politico: роль советника Трампа по Украине Келлога «под большим вопросом»

Ведомости

Советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог «в значительной степени» отстранен от дел, пишет Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

По словам «некоторых инсайдеров администрации», центральное место в переговорах с Украиной и Россией в настоящее время занимают другие официальные лица, включая госсекретаря Марко Рубио, советника по национальной безопасности Майка Уолца и спецпредставителя Стивена Уиткоффа. Примером тому стали американо-украинские переговоры в Саудовской Аравии 11 марта, на которых Келлог не присутствовал. Источники издания заявляют, что «его отсутствие там подчеркивает, насколько он был отстранен».

«Роль Келлогга под большим вопросом. Непонятно, почему президент не сделает окончательного решения по этому вопросу. <…> Келлог хромает, добавляя путаницы в том, кто что делает», – сказал представитель администрации Трампа.

При этом  другие должностные лица придерживаются иного мнения. По словам  представителя Белого дома по национальной безопасности Джеймса Хьюитта, Келлог «остается ценной частью команды, особенно в том, что касается переговоров с нашими европейскими союзниками».

Переговоры США и Украины состоялись 11 марта в саудовской Джидде. В состав американской делегации в Джидде вошли Рубио, Уолтц и Уиткофф. Украинскую сторону представляли глава офиса президента Украины Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел республики Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

В совместном заявлении двух стран говорится, что Киев согласился на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по обоюдному согласию. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы. Переговорные группы Украины и США начнут работу по достижению прочного мира. Трамп заявил, что надеется на полное прекращение огня в республике «в течение ближайших нескольких дней».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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