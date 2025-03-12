Politico: роль советника Трампа по Украине Келлога «под большим вопросом»

По словам «некоторых инсайдеров администрации», центральное место в переговорах с Украиной и Россией в настоящее время занимают другие официальные лица, включая госсекретаря Марко Рубио, советника по национальной безопасности Майка Уолца и спецпредставителя Стивена Уиткоффа. Примером тому стали американо-украинские переговоры в Саудовской Аравии 11 марта, на которых Келлог не присутствовал. Источники издания заявляют, что «его отсутствие там подчеркивает, насколько он был отстранен».