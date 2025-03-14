В Кремле не смогли подтвердить просьбу РФ исключить из переговоров Келлога
Подтвердить исключение из переговоров специального представителя президента США по Украине и России Кита Келлога за проукраинскую позицию по просьбе России нельзя. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это их решение, кого назначать, кого не назначать и так далее. Поэтому нет… совсем не могу подтвердить», – пояснил он.
Песков отметил, что было бы неуважительно по отношению к США вмешиваться в их «внутреннюю кухню». Россия настаивает именно на принципах взаимного уважения в переговорном процессе, подчеркнул пресс-секретарь.
12 марта Politico писало, что Келлог «в значительной степени» отстранен от дел. По словам «некоторых инсайдеров администрации», центральное место в переговорах с Украиной и Россией в настоящее время занимают другие официальные лица. Кроме того, он не присутствовал на американо-украинских переговорах в Саудовской Аравии 11 марта.