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В Кремле не смогли подтвердить просьбу РФ исключить из переговоров Келлога

Ведомости

Подтвердить исключение из переговоров специального представителя президента США по Украине и России Кита Келлога за проукраинскую позицию по просьбе России нельзя. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это их решение, кого назначать, кого не назначать и так далее. Поэтому нет… совсем не могу подтвердить», – пояснил он.

Песков отметил, что было бы неуважительно по отношению к США вмешиваться в их «внутреннюю кухню». Россия настаивает именно на принципах взаимного уважения в переговорном процессе, подчеркнул пресс-секретарь.

12 марта Politico писало, что Келлог «в значительной степени» отстранен от дел. По словам «некоторых инсайдеров администрации», центральное место в переговорах с Украиной и Россией в настоящее время занимают другие официальные лица. Кроме того, он не присутствовал на американо-украинских переговорах в Саудовской Аравии 11 марта. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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