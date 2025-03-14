В Кремле не смогли подтвердить просьбу РФ исключить из переговоров Келлога

12 марта Politico писало, что Келлог «в значительной степени» отстранен от дел. По словам «некоторых инсайдеров администрации», центральное место в переговорах с Украиной и Россией в настоящее время занимают другие официальные лица. Кроме того, он не присутствовал на американо-украинских переговорах в Саудовской Аравии 11 марта.