Дегтярев назвал неожиданностью снятие с него санкций Евросоюза
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал неожиданной новость о том, что Евросоюз исключает его из своих санкционных списков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам министра, в санкционном списке он был больше 11 лет. В 2014 г. он оказывал гуманитарную помощь детям Донбасса и открывал представительства ДНР в столице. Политическую позицию свою Дегтярев тоже не менял.
«Считаю, что все ограничения против России, ее граждан и компаний – абсолютно незаконны. У России есть право отстаивать свои национальные интересы, в том числе в спорте», – пояснил министр.
Также Дегтярев выразил признательность Венгрии за твердую позицию в отстаивании олимпийских ценностей. Он подчеркнул, что спорт должен быть выше политических разногласий и способствовать укреплению связей между людьми.
Министр отметил, что Олимпийский комитет России и Министерство спорта ведут большую международную работу. По его словам, задача министерства – обеспечить полноценное участие российской сборной во всех международных соревнованиях.
14 марта Европейский союз исключил из санкционного списка четырех россиян, среди которых был и Дегтярев. По информации Reuters и Euronews, также санкции сняли с владельца компании «Акрон» Вячеслава Кантора, сестры Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой и бывшего главы «Еврохима» Владимира Рашевского.
Однако сооснователь «Альфа-групп» Михаил Фридман, за исключение которого тоже выступала Венгрия, остался в списке. Хотя 13 марта FT сообщала о том, что Венгрия планирует заблокировать решение о продлении санкций в отношении примерно 2000 российских граждан, если ЕС не исключит из санкционного списка Фридмана.