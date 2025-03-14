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Дегтярев назвал неожиданностью снятие с него санкций Евросоюза

Ведомости

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал неожиданной новость о том, что Евросоюз исключает его из своих санкционных списков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам министра, в санкционном списке он был больше 11 лет. В 2014 г. он оказывал гуманитарную помощь детям Донбасса и открывал представительства ДНР в столице. Политическую позицию свою Дегтярев тоже не менял.

«Считаю, что все ограничения против России, ее граждан и компаний – абсолютно незаконны. У России есть право отстаивать свои национальные интересы, в том числе в спорте», – пояснил министр.

Также Дегтярев выразил признательность Венгрии за твердую позицию в отстаивании олимпийских ценностей. Он подчеркнул, что спорт должен быть выше политических разногласий и способствовать укреплению связей между людьми.

Министр отметил, что Олимпийский комитет России и Министерство спорта ведут большую международную работу. По его словам, задача министерства – обеспечить полноценное участие российской сборной во всех международных соревнованиях.

14 марта Европейский союз исключил из санкционного списка четырех россиян, среди которых был и Дегтярев. По информации Reuters и Euronews, также санкции сняли с владельца компании «Акрон» Вячеслава Кантора, сестры Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой и бывшего главы «Еврохима» Владимира Рашевского.

Однако сооснователь «Альфа-групп» Михаил Фридман, за исключение которого тоже выступала Венгрия, остался в списке. Хотя 13 марта FT сообщала о том, что Венгрия планирует заблокировать решение о продлении санкций в отношении примерно 2000 российских граждан, если ЕС не исключит из санкционного списка Фридмана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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