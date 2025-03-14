Украина начала формировать команду по мерам контроля за режимом прекращения огня
Украина начала формирование команды, которая будет работать над алгоритмами действий для контроля возможного 30-дневного перемирия, передает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского МИД Андрея Сибигу.
По словам Сибиги, сразу после возвращения из саудовской Джидды украинская делегация доложила президенту страны Владимиру Зеленскому о результатах встречи с американской стороной. «Мы уже сейчас фактически приступили к формированию команды, которая будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для надлежащего контроля возможного перемирия. Это чрезвычайно сложный процесс», – заявил он.
Такие действия украинский МИД обосновал необходимостью контроля за Россией, которая якобы 25 раз нарушила режим прекращения огня в рамках минских соглашений.
11 марта в саудовской Джидде состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. По итогам встречи представители Киева дали предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы. США также согласились возобновить передачу Украине разведданных и «помочь в сфере безопасности».
13 марта президент России Владимир Путин согласился с предложением США остановить боевые действия на месяц, но указал на наличие нюансов. Он задал вопросы, как поступать с находящимися в Курской области военнослужащими ВСУ, кто будет контролировать режим прекращения огня. Путин также отметил, что остановка боев должна привести к долгосрочному миру.