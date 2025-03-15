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ABC: премьер Австралии допустил отправку миротворческих сил на Украину

Ведомости

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе может рассмотреть возможность отправки австралийских войск на Украину в составе миротворческих сил, пишет ABC со ссылкой на источники.

Альбанезе 15 марта присоединился к телефонному разговору союзников Украины, в котором приняли участие лидеры стран Европы, а также представители Канады и Новой Зеландии и президент Украины Владимир Зеленский.

Лидер оппозиции Питер Даттон заявил 14 марта, что Австралия не должна вмешиваться в происходящее на Украине, пишет ABC. После этого австралийский премьер сказал, что Даттон, вероятно, больше не поддерживает Киев. 

Стармер призвал 25 мировых лидеров, включая Альбанезе, присоединиться к коалиции, готовой защитить Украину и усилить давление на Москву, чтобы она согласилась на прекращение огня, напоминает ABC. После переговоров Альбанезе заявил, что «в интересах Австралии» поддержать Украину.

«Австралия поддерживает Украину, и мы продолжим делать это столько, сколько потребуется», – говорится в его заявлении. 

Он добавил, что страны должны гарантировать, что «незаконные и безнравственные действия России не будут вознаграждены посредством какого-либо мирного процесса».

Военные планировщики соберутся в Великобритании 20 марта, чтобы разработать «практические планы» по поддержке будущей безопасности Украины, заявил Стармер на пресс-конференции после онлайн-встречи. Британский премьер также высказался о реакции президента РФ Владимира Путина на предложение по прекращению боевых действий – Стармер заявил, что ответ российских властей «недостаточно хорош». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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