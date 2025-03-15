ABC: премьер Австралии допустил отправку миротворческих сил на Украину
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе может рассмотреть возможность отправки австралийских войск на Украину в составе миротворческих сил, пишет ABC со ссылкой на источники.
Альбанезе 15 марта присоединился к телефонному разговору союзников Украины, в котором приняли участие лидеры стран Европы, а также представители Канады и Новой Зеландии и президент Украины Владимир Зеленский.
Лидер оппозиции Питер Даттон заявил 14 марта, что Австралия не должна вмешиваться в происходящее на Украине, пишет ABC. После этого австралийский премьер сказал, что Даттон, вероятно, больше не поддерживает Киев.
Стармер призвал 25 мировых лидеров, включая Альбанезе, присоединиться к коалиции, готовой защитить Украину и усилить давление на Москву, чтобы она согласилась на прекращение огня, напоминает ABC. После переговоров Альбанезе заявил, что «в интересах Австралии» поддержать Украину.
«Австралия поддерживает Украину, и мы продолжим делать это столько, сколько потребуется», – говорится в его заявлении.
Он добавил, что страны должны гарантировать, что «незаконные и безнравственные действия России не будут вознаграждены посредством какого-либо мирного процесса».
Военные планировщики соберутся в Великобритании 20 марта, чтобы разработать «практические планы» по поддержке будущей безопасности Украины, заявил Стармер на пресс-конференции после онлайн-встречи. Британский премьер также высказался о реакции президента РФ Владимира Путина на предложение по прекращению боевых действий – Стармер заявил, что ответ российских властей «недостаточно хорош».