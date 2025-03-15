«РИА Новости»: колонна фермеров на 100 тракторах прибыла на митинг в Сербии
Колонна фермеров, поддержавших митинг студентов и сторонников оппозиции, примерно на 100 тракторах выдвинулась из района Нови-Београд (Новый Белград) и прибыла в центр столицы Сербии, передает корреспондент «РИА Новости».
Общественный транспорт в Белграде приостановил работу, перекрыты многие улицы, сообщает также агентство. По данным ТАСС, к протестующим также присоединилась колонна байкеров.
15 марта в столице Сербии проходит несогласованный с властями митинг студентов и оппозиции. Утром на протест, как писала газета Kurir со ссылкой на МВД, пришли около 31 000 человек. К вечеру их число выросло до 500 000 человек, утверждает Telegram-канал Mash.
Президент страны Александр Вучич назвал мероприятие незаконным и заявил о риске госпереворота. По его словам, оппозиция намерена захватить ряд госструктур, чтобы вынудить власть пойти на формирование переходного правительства. Ранее 15 марта «РИА Новости» сообщало, что на крышах зданий в районе администрации президента разместились снайперы. В частности, корреспондент агентства заметил их на крышах парламента и Конституционного суда.
Протесты в Сербии проходят с ноября 2024 г., когда 15 человек погибли в результате обрушения козырька на вокзале в Нови-Саде. После этого студенты блокировали работу университетов и школ, перекрывали улицы и дороги. Митингующие выступают против коррупции во власти. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич в конце января подал в отставку.