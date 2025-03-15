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«РИА Новости»: колонна фермеров на 100 тракторах прибыла на митинг в Сербии

Ведомости

Колонна фермеров, поддержавших митинг студентов и сторонников оппозиции, примерно на 100 тракторах выдвинулась из района Нови-Београд (Новый Белград) и прибыла в центр столицы Сербии, передает корреспондент «РИА Новости».

Общественный транспорт в Белграде приостановил работу, перекрыты многие улицы, сообщает также агентство. По данным ТАСС, к протестующим также присоединилась колонна байкеров.

15 марта в столице Сербии проходит несогласованный с властями митинг студентов и оппозиции. Утром на протест, как писала газета Kurir со ссылкой на МВД, пришли около 31 000 человек. К вечеру их число выросло до 500 000 человек, утверждает Telegram-канал Mash.

Президент страны Александр Вучич назвал мероприятие незаконным и заявил о риске госпереворота. По его словам, оппозиция намерена захватить ряд госструктур, чтобы вынудить власть пойти на формирование переходного правительства. Ранее 15 марта «РИА Новости» сообщало, что на крышах зданий в районе администрации президента разместились снайперы. В частности, корреспондент агентства заметил их на крышах парламента и Конституционного суда.

Протесты в Сербии проходят с ноября 2024 г., когда 15 человек погибли в результате обрушения козырька на вокзале в Нови-Саде. После этого студенты блокировали работу университетов и школ, перекрывали улицы и дороги. Митингующие выступают против коррупции во власти. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич в конце января подал в отставку. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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