«РИА Новости»: колонна фермеров на 100 тракторах прибыла на митинг в Сербии

Протесты в Сербии проходят с ноября 2024 г., когда 15 человек погибли в результате обрушения козырька на вокзале в Нови-Саде. После этого студенты блокировали работу университетов и школ, перекрывали улицы и дороги. Митингующие выступают против коррупции во власти. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич в конце января подал в отставку.