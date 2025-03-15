FT: в ЕС задумались о создании собственной сети разведывательных спутников
Европейский союз (ЕС) изучает возможность создания собственной сети спутников для обеспечения военной разведки на фоне усиления сомнений в приверженности США европейской обороне. Об этом газете Financial Times (FT) заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
К таким действиям Брюссель подтолкнуло решение американского президента Дональда Трампа временно приостановить обмен разведданными с Украиной. Собственная европейская сеть спутников могла бы снизить зависимость региона от США. Такая система позволила бы оперативно обнаруживать угрозы, например, передвижение войск, а также координировать военные действия.
По словам Кубилюса, на фоне изменений в геополитической ситуации Европейская комиссия уже прорабатывает варианты расширения возможностей своих спутниковых групп, чтобы сделать геопространственную разведку более эффективной. Он отметил, что проект будет дорогостоящим и потребует времени.
В начале февраля Трамп заявил, что страны Евросоюза должны выделять на поддержку Украины по крайней мере столько же средств, сколько отправляет Вашингтон. 6 марта телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что американский президент также якобы рассматривает возможность изменения формата участия государства в НАТО. В частности, США могут отказаться защищать партнера по альянсу, если эта страна не достигнет порога расходов на оборону.
После этого европейское издание Politico писало, что курс Трампа в отношении ЕС разрушает архитектуру безопасности, которая защищала Западную Европу на протяжении последних 80 лет, и заставляет Берлин и Париж возродить франко-германский союз.