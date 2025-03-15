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FT: в ЕС задумались о создании собственной сети разведывательных спутников

Ведомости

Европейский союз (ЕС) изучает возможность создания собственной сети спутников для обеспечения военной разведки на фоне усиления сомнений в приверженности США европейской обороне. Об этом газете Financial Times (FT) заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

К таким действиям Брюссель подтолкнуло решение американского президента Дональда Трампа временно приостановить обмен разведданными с Украиной. Собственная европейская сеть спутников могла бы снизить зависимость региона от США. Такая система позволила бы оперативно обнаруживать угрозы, например, передвижение войск, а также координировать военные действия.

По словам Кубилюса, на фоне изменений в геополитической ситуации Европейская комиссия уже прорабатывает варианты расширения возможностей своих спутниковых групп, чтобы сделать геопространственную разведку более эффективной. Он отметил, что проект будет дорогостоящим и потребует времени.

В начале февраля Трамп заявил, что страны Евросоюза должны выделять на поддержку Украины по крайней мере столько же средств, сколько отправляет Вашингтон. 6 марта телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что американский президент также якобы рассматривает возможность изменения формата участия государства в НАТО. В частности, США могут отказаться защищать партнера по альянсу, если эта страна не достигнет порога расходов на оборону.

После этого европейское издание Politico писало, что курс Трампа в отношении ЕС разрушает архитектуру безопасности, которая защищала Западную Европу на протяжении последних 80 лет, и заставляет Берлин и Париж возродить франко-германский союз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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