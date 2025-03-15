FT: в ЕС задумались о создании собственной сети разведывательных спутников

В начале февраля Трамп заявил, что страны Евросоюза должны выделять на поддержку Украины по крайней мере столько же средств, сколько отправляет Вашингтон. 6 марта телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что американский президент также якобы рассматривает возможность изменения формата участия государства в НАТО. В частности, США могут отказаться защищать партнера по альянсу, если эта страна не достигнет порога расходов на оборону.