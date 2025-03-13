Politico: действия Трампа в отношении ЕС активизируют отношения Франции и ФРГ

В начале февраля Трамп заявил, что страны Евросоюза должны выделять на поддержку Украины по крайней мере столько же средств, сколько отправляет Вашингтон. 12 февраля он также провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе обсуждалось урегулирование российско-украинского конфликта, что вызвало острую реакцию в ЕС. После этого европейские лидеры провели экстренную встречу в Париже – в канун переговоров делегаций России и США по Украине в Саудовской Аравии 18 февраля.