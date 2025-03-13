Politico: действия Трампа в отношении ЕС активизируют отношения Франции и ФРГ
Курс президента США Дональда Трампа в отношении Евросоюза (ЕС) заставляет Берлин и Париж возродить «буксующий» франко-германский союз, который, как предполагается, управляет экономикой ЕС и определяет его политическую траекторию. Об этом пишет европейское издание Politico.
Колеблясь относительно приверженности Соединенных Штатов НАТО и требуя от Европы активизировать усилия по защите Украины, Трамп разрушает архитектуру безопасности, которая защищала Западную Европу на протяжении последних 80 лет, пишет СМИ.
Париж ранее призывал ЕС проводить свой собственный курс в военном и промышленном отношении, но Берлин при канцлере Олафе Шольце относился к этому скептически. Теперь, как пишет Politico, президент Франции Эммануэль Макрон «наконец-то обрел родственную немецкую душу» в новом будущем канцлере ФРГ Фридрихе Мерце. В частности, о новом уровне отношений между Парижем и Берлином говорит заинтересованность Мерца в том, чтобы Германия была защищена французскими средствами ядерного сдерживания.
«Мерц и Макрон нашли общий язык. <...> Идут интенсивные контакты, которые должны привести к выработке франко-германской повестки дня, которая должна начаться вскоре после того, как новое правительство Германии приступит к своей работе», – сообщил источник, близкий к Мерцу.
В начале февраля Трамп заявил, что страны Евросоюза должны выделять на поддержку Украины по крайней мере столько же средств, сколько отправляет Вашингтон. 12 февраля он также провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе обсуждалось урегулирование российско-украинского конфликта, что вызвало острую реакцию в ЕС. После этого европейские лидеры провели экстренную встречу в Париже – в канун переговоров делегаций России и США по Украине в Саудовской Аравии 18 февраля.
В конце прошлого месяца Трамп пообещал, что его администрация в ближайшее время объявит о введении новых 25%-ных пошлин на импорт из ЕС, в том числе на автомобили. Трамп также обвинил Европу в недобросовестном отношении к США. В ЕС анонсировали ответные меры.