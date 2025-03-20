Зеленский прервал брифинг из-за звонка Макрона

17 марта Макрон поддержал идею о перемирии на Украине и призвал «двигаться вперед», чтобы предоставить конкретный мирный план по урегулированию конфликта. Лидер Франции заявил, что Зеленский продемонстрировал мужество, согласившись на 30-дневное прекращение огня на Украине. По мнению политика, теперь Россия должна показать свое стремление к достижению мира.