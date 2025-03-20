Зеленский прервал брифинг из-за звонка Макрона
Президент Украины Владимир Зеленский прервал брифинг из-за звонка президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает украинская интернет-газета «Страна».
Зеленский принял звонок, но попросил французского президента поговорить чуть позже.
После этого Зеленский рассказал журналистам, что проводит телефонные разговоры с Макроном почти ежедневно, и он «сильно помогает» украинскому лидеру.
«Я ему за это благодарен, и после нашего разговора я ему перезвоню», – отметил Зеленский.
17 марта Макрон поддержал идею о перемирии на Украине и призвал «двигаться вперед», чтобы предоставить конкретный мирный план по урегулированию конфликта. Лидер Франции заявил, что Зеленский продемонстрировал мужество, согласившись на 30-дневное прекращение огня на Украине. По мнению политика, теперь Россия должна показать свое стремление к достижению мира.