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Зеленский прервал брифинг из-за звонка Макрона

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Президент Украины Владимир Зеленский прервал брифинг из-за звонка президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает украинская интернет-газета «Страна».

Зеленский принял звонок, но попросил французского президента поговорить чуть позже.

После этого Зеленский рассказал журналистам, что проводит телефонные разговоры с Макроном почти ежедневно, и он «сильно помогает» украинскому лидеру.

«Я ему за это благодарен, и после нашего разговора я ему перезвоню», – отметил Зеленский.

17 марта Макрон поддержал идею о перемирии на Украине и призвал «двигаться вперед», чтобы предоставить конкретный мирный план по урегулированию конфликта. Лидер Франции заявил, что Зеленский продемонстрировал мужество, согласившись на 30-дневное прекращение огня на Украине. По мнению политика, теперь Россия должна показать свое стремление к достижению мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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