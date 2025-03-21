Песков назвал абсурдом заявления Киева об обстреле Россией станции «Суджа»
Обвинения Киева о якобы обстреле российской армией газораспределительной станции в Судже абсурдны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Абсурдное совершенно заявление. Но это лишний раз показывает, насколько можно верить и доверять киевскому режиму», – сказал Песков, комментируя заявление Киева.
21 марта Минобороны РФ сообщило, что ночью ВСУ подорвали газоизмерительную станцию «Суджа», находящуюся в нескольких сотнях метров от границы со стороны Курской области. Минобороны назвало подрыв российского энергетического объекта провокацией Киева. Генштаб ВСУ заявил, что российская сторона якобы сама обстреляла «Суджу» в целях проведения «дискредитационной кампании».
Станция «Суджа» использовалась для транспортировки более 40 млн куб. м газа в сутки европейским странам через территорию Украины. С начала августа 2024 г. объект находился под контролем ВСУ.
18 марта президент РФ Владимир Путин согласился с предложением президента США Дональда Трампа остановить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Песков сообщил 21 марта, что приказ президента воздерживаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры все еще действует.