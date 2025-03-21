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Песков назвал абсурдом заявления Киева об обстреле Россией станции «Суджа»

Ведомости

Обвинения Киева о якобы обстреле российской армией газораспределительной станции в Судже абсурдны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Абсурдное совершенно заявление. Но это лишний раз показывает, насколько можно верить и доверять киевскому режиму», – сказал Песков, комментируя заявление Киева.

21 марта Минобороны РФ сообщило, что ночью ВСУ подорвали газоизмерительную станцию «Суджа», находящуюся в нескольких сотнях метров от границы со стороны Курской области. Минобороны назвало подрыв российского энергетического объекта провокацией Киева. Генштаб ВСУ заявил, что российская сторона якобы сама обстреляла «Суджу» в целях проведения «дискредитационной кампании».

Станция «Суджа» использовалась для транспортировки более 40 млн куб. м газа в сутки европейским странам через территорию Украины. С начала августа 2024 г. объект находился под контролем ВСУ.

18 марта президент РФ Владимир Путин согласился с предложением президента США Дональда Трампа остановить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Песков сообщил 21 марта, что приказ президента воздерживаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры все еще действует.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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