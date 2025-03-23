Премьер Канады объявил о досрочных выборах из-за угроз Трампа суверенитету

На выборах Карни встретится со своим главным соперником, лидером Консервативной партии Пьером Пуальевром. В течение нескольких месяцев опросы показывали, что консерваторы имели сильное преимущество на выборах. Однако Либеральная партия с тех пор пережила всплеск популярности на фоне защиты от угроз американского президента Дональда Трампа суверенитету Канады.