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Премьер Канады объявил о досрочных выборах из-за угроз Трампа суверенитету

Ведомости

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 28 апреля, пишет CNN.

На выборах Карни встретится со своим главным соперником, лидером Консервативной партии Пьером Пуальевром. В течение нескольких месяцев опросы показывали, что консерваторы имели сильное преимущество на выборах. Однако Либеральная партия с тех пор пережила всплеск популярности на фоне защиты от угроз американского президента Дональда Трампа суверенитету Канады.

«Мы сталкиваемся с самым значительным кризисом в нашей жизни из-за неоправданных торговых действий президента Трампа и его угроз нашему суверенитету, – заявил Карни. – Нашим ответом должно стать построение сильной экономики и более безопасной Канады».

Карни занял пост лидера либералов и премьер-министра после того, как его предшественник Джастин Трюдо объявил о своей отставке в январе на фоне падения рейтингов.

Трамп неоднократно высказывал мнение, что многие канадцы поддерживают идею о присоединении своей страны к США в качестве 51-го штата. Он считает, что такое объединение укрепит экономику Канады и обеспечит ее безопасность от внешних угроз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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