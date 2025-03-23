Премьер Канады объявил о досрочных выборах из-за угроз Трампа суверенитету
Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 28 апреля, пишет CNN.
На выборах Карни встретится со своим главным соперником, лидером Консервативной партии Пьером Пуальевром. В течение нескольких месяцев опросы показывали, что консерваторы имели сильное преимущество на выборах. Однако Либеральная партия с тех пор пережила всплеск популярности на фоне защиты от угроз американского президента Дональда Трампа суверенитету Канады.
«Мы сталкиваемся с самым значительным кризисом в нашей жизни из-за неоправданных торговых действий президента Трампа и его угроз нашему суверенитету, – заявил Карни. – Нашим ответом должно стать построение сильной экономики и более безопасной Канады».
Карни занял пост лидера либералов и премьер-министра после того, как его предшественник Джастин Трюдо объявил о своей отставке в январе на фоне падения рейтингов.
Трамп неоднократно высказывал мнение, что многие канадцы поддерживают идею о присоединении своей страны к США в качестве 51-го штата. Он считает, что такое объединение укрепит экономику Канады и обеспечит ее безопасность от внешних угроз.