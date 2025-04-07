Президент Узбекистана прибудет в Москву на празднование Дня Победы

На торжественные мероприятия по случаю 9 Мая были направлены приглашения еще множеству зарубежных политиков. В частности, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, высшему руководителю КНДР Ким Чен Ыну, президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, главе Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милораду Додику и многим другим. 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Путин был бы рад приветствовать на параде в Москве американского президента Дональда Трампа. Ряд лидеров уже подтвердили, что посетят Россию с визитом.