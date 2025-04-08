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Кобахидзе: «глубинное государство» поручило продлить конфликт на Украине

Ведомости

«Глубинное государство» поручило европейским структурам продолжить конфликт на Украине. Об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

Кобахидзе добавил, что до этого американские структуры также были подключены к этому процессу. По его мнению, такая же ситуация сложилась с финансированием организаций, занимающихся «антигосударственными процессами», в частности, в Грузии, поскольку теперь они получают финансирование только из Евросоюза.

Грузия смогла избежать сценария, подобного происходящему на Украине, и открытия второго фронта противостояния с Россией, что рассердило «глубинное государство», указал премьер.

4 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль еще не получал сигналов от Европы о готовности к диалогу и желании организовать переговоры с российским главой Владимиром Путиным. В тот же день президент США Дональд Трамп сообщил о своей уверенности в том, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский готовы к сделке по урегулированию конфликта. Он заметил, что Европа не добилась успеха во взаимодействии с Путиным.

17 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что не знает, что делать Европе в переговорном процессе по Украине. Он задался вопросом, зачем приглашать европейских представителей, если они станут «выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта», а сами будут иметь в виду продолжение боевых действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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