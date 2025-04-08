Кобахидзе: «глубинное государство» поручило продлить конфликт на Украине

4 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль еще не получал сигналов от Европы о готовности к диалогу и желании организовать переговоры с российским главой Владимиром Путиным. В тот же день президент США Дональд Трамп сообщил о своей уверенности в том, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский готовы к сделке по урегулированию конфликта. Он заметил, что Европа не добилась успеха во взаимодействии с Путиным.