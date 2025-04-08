Кобахидзе: «глубинное государство» поручило продлить конфликт на Украине
«Глубинное государство» поручило европейским структурам продолжить конфликт на Украине. Об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.
Кобахидзе добавил, что до этого американские структуры также были подключены к этому процессу. По его мнению, такая же ситуация сложилась с финансированием организаций, занимающихся «антигосударственными процессами», в частности, в Грузии, поскольку теперь они получают финансирование только из Евросоюза.
Грузия смогла избежать сценария, подобного происходящему на Украине, и открытия второго фронта противостояния с Россией, что рассердило «глубинное государство», указал премьер.
4 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль еще не получал сигналов от Европы о готовности к диалогу и желании организовать переговоры с российским главой Владимиром Путиным. В тот же день президент США Дональд Трамп сообщил о своей уверенности в том, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский готовы к сделке по урегулированию конфликта. Он заметил, что Европа не добилась успеха во взаимодействии с Путиным.
17 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что не знает, что делать Европе в переговорном процессе по Украине. Он задался вопросом, зачем приглашать европейских представителей, если они станут «выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта», а сами будут иметь в виду продолжение боевых действий.