Россиянам и белорусам запретили голосовать на президентских выборах в Эстонии
Президент Эстонии Алар Карис утвердил закон о внесении изменений в конституцию страны, которые предполагают лишение иностранных граждан права голоса на президентских выборах. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на заявление главы государства.
Согласно введенным поправкам, теперь голосовать на президентских выборах смогут только граждане Эстонии и стран Европейского союза (ЕС).
В своем заявлении Карис подчеркнул, что лишение иностранцев права голоса на президентских выборах не означает, что государство «хочет исключить их из общественной жизни или видит в них угрозу безопасности».
26 марта парламент Эстонии принял закон, согласно которому проживающие в стране на постоянной основе граждане России и Белоруссии были лишены права голоса на местных выборах, передавал ERR.
В ноябре 2024 г. правительство Эстонии одобрило поправку в конституцию, которая лишает граждан России и Белоруссии права голоса. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал пояснил, что поправка касается муниципальных выборов.