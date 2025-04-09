Минобороны: силы ПВО сбили 19 украинских дронов над регионами России
Силы ПВО России меньше чем за час сбили 19 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны.
С 20:15 до 21:10 БПЛА массово атаковали территорию разных регионов. Во всех случаях это были дроны самолетного типа.
Так, девять БПЛА уничтожили над Брянской областью. Шесть – над Калужской. Три – над Крымом. А еще один дрон сбили над Курской областью.
Прошлой ночью в России силы ПВО перехватили и ликвидировали 158 украинских беспилотников. Оказалось, что восемь дронов атаковали обеспечивающую «Турецкий поток» компрессорную станцию на Кубани. Все эти БПЛА были сбиты. По информации военных, ущерба станции не допущено.
Также два дрона атаковали газораспределительную станцию «Темрюк», которая обеспечивает газоснабжение одноименного города и порта. Их тоже удалось сбить на безопасной дистанции.