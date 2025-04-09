Захарова: заявления Макрона могут быть вызваны перепадами атмосферного давления
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала противоречивые заявления президента Франции Эммануэля Макрона. Она предположила, что они могут быть связаны с перепадами атмосферного давления. Об этом дипломат рассказала в интервью телеканалу «Москва-24».
«Мне кажется, заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы – не знаю. Может быть, ему что-то портит настроение», – пояснила Захарова.
Российский дипломат обратила внимание на резкие перемены в риторике французского лидера. По ее словам, Макрон то настаивает на необходимости предоставить ему роль в переговорном процессе, то заявляет о создании «ядерного зонтика» и отправке военных на Украину.
18 марта Захарова уже критиковала Макрона за использование темы ядерного оружия. Она подчеркнула, что французский президент манипулирует этим вопросом в агрессивных целях.
5 марта Макрон выступил с телеобращением к нации, в котором заявил, что Россия представляет «угрозу» для Франции и Европы. По его словам, мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, равно как и не может быть результатом капитуляции Украины».